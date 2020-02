Élections municipales : Déclarations de Patrimoine des 8 candidats tête de liste du Printemps Marseillais

Accueil > Aix Marseille > Politique > Élections municipales : Déclarations de Patrimoine des 8 candidats tête de (...)

Les candidats du Printemps marseillais -« comme les Marseillais, ont été choqués d’apprendre dans les journaux que certains des élus en poste actuellement ne respectaient pas la loi et louaient des logements indignes. »- ont donc choisi de rendre public leur déclaration de patrimoine foncier en accord avec les valeurs de transparence, d’éthique et de démocratie défendues par le Printemps Marseillais. Printemps Marseillais qui rappelle : « Cette volonté de transparence n’est qu’une première étape dans la démarche du Printemps Marseillais. Une fois élus, nous développerons les outils numériques et les stratégies qui doivent permettre aux citoyens d’être informés de l’action municipale et de prendre part aux décisions. Ces instances nouvelles de vie démocratique et celles déjà existantes comme les CIQ doivent rendre possible une concertation publique accessible et transparente systématique sur tous les grands projets. »

Les informations complètes : http://printempsmarseillais.fr/declarations-de-patrimoine/