Elections municipales : le Printemps Marseillais et Debout Marseille s’engagent auprès des électeurs

Les têtes de liste du Printemps Marseillais et les représentants de Debout Marseille se sont retrouvés devant la mairie de Marseille pour officialiser leurs engagements communs (Photo D.R.)

Les têtes de liste du Printemps Marseillais et les représentants de Debout Marseille se sont retrouvés pour officialiser leurs engagements communs ce midi devant l’Hôtel de ville de Marseille. Michèle Rubirola devait se féliciter à cette occasion de voir la famille de gauche, écologiste et citoyenne reconstituée. « Ensemble nous nous engageons auprès des Marseillaises et des Marseillais. Nous nous engageons à leur proposer le 28 juin prochain un bulletin de vote qui peut changer leur quotidien et leur ville. Nous nous engageons à faire de Marseille une ville égalitaire, durable et tournée vers l’avenir », la candidate à la mairie de Marseille. Des engagements communs scellent l’union du Printemps Marseillais et de Debout Marseille autour de réponses aux urgences sociales, écologiques et démocratiques « pour construire une ville juste, solidaire et durable ». Ainsi, le texte affiche ses ambitions : « Nous voulons construire une ville où il fait bon vivre pour tous et nous savons que les Marseillais sont déterminés et partagent ce même objectif ». Une ville « qui prend soin de ses écoles, de ses logements, de sa culture et de son patrimoine, qui crée des emplois durables et locaux, c’est celle que nous dessinons dans des engagements communs ». Mais aussi, est-il ajouté : « Marseille doit redevenir une ville qui respecte ses habitants, une ville ouverte sur le monde, une ville fière de son identité et de la richesse de ceux qui la peuplent ».

La rédaction