Elsa Charbit, reconduite présidente du club de la presse Marseille Provence Alpes du Sud

Les représentants du Club de la presse Marseille Provence Alpes du Sud © D.R.

Lors de son Assemblée Générale, le 21 septembre, Le Club de la Presse Marseille Provence Alpes du Sud a reconduit Elsa Charbit à l’unanimité, au poste de Présidente. Élue pour la première fois en juin 2018, Elsa Charbit rempile ainsi sur un nouveau mandat de 2 ans, aux côtés d’un Conseil d’Administration composé de 18 professionnels de la presse et de la communication, qui connaît une légère évolution avec l’arrivée de Léo Purguette (La Marseillaise), Robert Terzian (photographe) et Emeric Mathiou (Agence Aria). « Cette nouvelle mandature vient couronner deux années marquées par la remise sur des rails, y compris financiers, du Club et par de multiples manifestations toutes très riches », parmi lesquelles :

◼ les petits déjeuners et apéros réservés aux membres du club ;

◼ les déjeuners débats sur des thématiques larges « Idées de marque », « Droits d’auteur, tous concernés », « Drame de Furiani, 27 ans après », « Chroniqueur judiciaire, relations police et justice », « Quelle place pour la culture dans nos médias ? » ;

◼ une implication dans le cadre de la 30e Semaine de la Presse et des médias dans les écoles, en partenariat avec le groupe CMA CGM et le Rectorat ;

◼ la création du Trophée des Médias (créé en 2019) en partenariat avec le Journal La Marseillaise et le Mondial La Marseillaise à Pétanque ;

◼ le Grand Débat annuel du Club organisé dans le cadre du Prix du Photojournalisme (initié en 2018, il récompense une photo publiée, réalisée lors d’un reportage sur son territoire, la Provence et les Alpes du Sud) ;

◼ le Prix des Jeunes Reporters (créé en 2019 il récompense des jeunes étudiants de moins de 26 ans pour un écrit imposé sur un thème) ;

Sans oublier les différentes prises de position et défense de la profession liées à l’ADN du Club. Il est rappelé par ailleurs que l’année 2019 a été également marquée par la rénovation, dans le cadre d’un partenariat avec le Club de l’Immobilier Marseille Provence, des locaux du Club situés au 5, cours Jean Ballard. Ainsi doté d’un espace convivial et fonctionnel, le Club accueille événements, conférences de presse et journalistes de passage. Placé sous le signe de la continuité et de la même volonté de faire de ce Club un lieu d’échanges, de rencontres et d’entraide. D’autres événements sont en cours d’élaboration pour ces deux nouvelles années où enthousiasme et énergie de l’équipe seront assurément au rendez-vous.

Créé en 1966, le Club de la Presse Marseille Provence Alpes du Sud a pour ambition d’être un outil d’expression, de prise de position et de défense de la profession, représentatif de la diversité et de la vitalité de l’univers médiatique local, mais aussi un lieu de convivialité, de rencontres et d’échanges.

Présidente : Elsa Charbit

Vice-Présidents : Rislène Achour, Laurent Weil

Secrétaire général : Hervé Vaudoit

Trésorière : Anne Kramel

Conseil d’administration

Collège Journalistes :

Rislène Achour (La Provence),

Claude Almodovar (Photographe),

Bruno Angélica ((Journaliste),

Thierry Bezer (France 3),

Yves Blisson (Journaliste),

Elsa Charbit (Radio JM),

Michel Couartou (ConstruireLaVille.info),

Léo Purguette (La Marseillaise),

Robert Terzian (photographe),

Hervé Vaudoit (pigiste),

Julia Zecconi (MadeInMarseille)

Collège Membres associés :

Charlotte Bonnel-Vincent (attachée de presse),

Emmanuelle Cance (Les Théâtres),

Agnès Chalnot (attachée de presse),

Anne Kramel (Accès Presse),

Emeric Mathiou (Agence Aria),

Laurent Weil (Bleu Dixit).

• Renseignement & adhésion : Club de la Presse Marseille Provence Alpes du Sud -

5, Cours Jean Ballard 13001 Marseille - c-presse@wanadoo.fr -www.club-presse-provence.com.