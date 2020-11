Entretien. Mohamed Laqhila, député des Bouches-du-Rhône, offre le "Livre géant de la laïcité" à des centaines d’élèves pour leur donner "des clefs de compréhension"

Accueil > Aix Marseille > Politique > Entretien. Mohamed Laqhila, député des Bouches-du-Rhône, offre le "Livre géant (...)

Dans le cadre d’un projet de tournée-débat sur le thème de la laïcité dans les collèges et lycées de sa circonscription, le député des Bouches-du-Rhône, Mohamed Laqhila offre le "Livre Géant de la Laïcité" à des centaines de collégiens et lycéens de la circonscription. Ce livre a été conçu et corrigé par d’éminents spécialistes, enseignants et jeunes afin de le rendre accessible à tous et favoriser le dialogue entre parents, enfants, éducateurs, administrés et salariés. Présenté au Président Macron en février 2018, le concept du Livre a reçu la validation de l’Observatoire National de la laïcité et validé par l’Éducation nationale. Entretien.

© livregeant-laicite.fr

Destimed : Comment est née l’idée de cette opération ?

Mohamed Laqhila : Cette idée est née, il y a deux ans. Nous sommes partis d’un constat simple : la Laïcité, tout le monde en parle, peu la comprenne et personne ne l’explique. Parfois galvaudée par les uns, trop souvent dévoyée par les autres, la Laïcité méritait qu’on s’y intéresse de manière sérieuse. Une thématique à laquelle je suis particulièrement sensible. J’avais d’ailleurs dès le 11 septembre 2018, organisé une conférence-débat à l’Assemblée nationale sur la Laïcité, en présence de nombreux députés et sénateurs.

Et, concrètement, comment en êtes-vous venu à offrir ce livre ?

Au lendemain de l’assassinat de Samuel Paty, je me suis rapproché de l’éditeur du livre pour l’offrir aux collèges et lycées de la circonscription. Et, j’ai sollicité l’ensemble des parties prenantes, en premier lieu le Rectorat de l’Académie Aix-Marseille ainsi que les proviseurs des établissements concernés, pour organiser très prochainement une tournée-débat. Je tiens à saluer et remercier chaleureusement ceux qui, au quotidien, œuvrent dans ce sens et ceux qui ont d’ores et déjà accepté que nous organisions ces temps d’échanges pour débattre avec les élèves et leurs professeurs de la Laïcité en France.

Quel est l’objectif de cette action ?

L’objectif est de donner les clefs de compréhension à nos jeunes élèves et leur permettre de s’emparer de la Laïcité comme quelque chose de précieux : la clef de voûte de notre maison commune, la France. Et cela me semble d’autant plus important qu’encore une fois tout le monde ne la comprend pas en France et elle n’est surtout pas comprise à l’étranger et pas seulement dans les pays musulmans

Vous appelez tous les députés à se saisir de cette initiative sur le territoire national ?

En effet, une telle initiative devrait être menée dans chaque circonscription. Il est plus que temps. Je crains qu’une génération ait déjà été sacrifiée. Il est donc primordial de mener collectivement et sans plus attendre ce combat auprès de nos jeunes si nous ne souhaitons pas qu’ils soient les sacrifiés de demain. C’est aussi notre responsabilité en tant que représentants de la Nation de ramener les valeurs de la République partout en France et a fortiori à l’École, là où tout commence. C’est aussi notre rôle de citoyens d’écouter nos jeunes et de leur expliquer en quoi la laïcité est source de liberté, garante de l’égalité entre tous les Français et qu’elle donne tout son sens au terme : fraternité.

Propos recueillis par Michel CAIRE