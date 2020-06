Environnement. Université Côte d’Azur : carte des impacts positifs de la pause planétaire Covid-19

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Environnement. Université Côte d’Azur : carte des impacts positifs de la pause (...)

(Photo Hagay Sobol)

Université Côte d’Azur (UCA) a lancé le projet « Open Map of the Global Pause » pour constituer une mémoire collective vivante des phénomènes positifs survenus à travers le monde, depuis le début de la pause humaine imposée par le Covid-19. Open Map a déjà collecté plus de 355 épingles provenant d’internautes du monde entier qui relayent des phénomènes vus sur les réseaux sociaux, dans la presse ou dont ils ont été les témoins directs. Les contributions concernent des phénomènes naturels, des innovations, l’art et la culture, des initiatives solidaires, la recherche ou encore les événements plus insolites. « Cette carte offre au monde un témoignage collaboratif de la période sans pareille que nous traversons », précise UCA. « Cette initiative qui met en évidence des interactions inédites entre l’animal, la nature et l’homme, de petites ou de grandes innovations, des initiatives solidaires, sportives ou artistiques reflète aussi la dynamique de notre université et la richesse de notre territoire » indique Jeanick Brisswalter, Président d’Université Côte d’Azur. « Notre université, poursuit-il, qui est l’une des 10 universités ayant reçu le label d’excellence "Idex" en France a pour ambition d’une part d’être un acteur fort de son territoire, d’autre part d’aborder par ses recherches et ses formations les grands enjeux du monde actuel et futur. Nous remercions pour son soutien la Fondation Prince Albert II de Monaco. Nous nous inscrivons dans un partenariat naturel, en lien avec son propre programme "A Green Shift ?" qui ouvre une réflexion de fond sur le rapport de l’homme à la nature dans le monde post-pandémie ». Olivier Wenden, vice-président de la Fondation précise : « La carte interactive développée par Université Côte d’Azur, un partenaire de longue date de la Fondation Prince Albert II de Monaco, est un projet participatif permettant de rendre compte de l’incroyable dynamique qui s’est mise en place durant la période de confinement. Nous avons pris conscience de notre fragilité, mais également de l’incroyable résilience de la nature lorsque les activités humaines sont mises en pause. » Pour Olivier Wenden, l’Open Map of the Global Pause « est un témoignage vivant de ce moment inédit. Une preuve supplémentaire du lien qui existe entre santé et environnement mais également une vision positive de notre capacité à agir ensemble, individuellement et collectivement, pour le bien commun. Il faudra nous en souvenir afin de construire un "monde d’après" enfin respectueux de la Planète, où l’homme cesse de s’pposer à la nature ».

Une formidable chaîne de solidarité a vu le jour pendant ce confinement

La ville de Nice s’associe à ce dispositif lancé par Université Côte d’Azur sur les bienfaits de cette pause planétaire liée à la pandémie. « A l’échelle du territoire, une formidable chaîne de solidarité a vu le jour pendant ce confinement. Construire un témoignage mondial de cette pause planétaire liée à la pandémie, faire ressortir ce qu’il y a eu de plus positif pendant cette crise est primordial afin d’en tirer le meilleur pour tous, aujourd’hui, et pour les générations futures demain. Dans ce traumatisme collectif, chaque histoire individuelle est importante pour construire un avenir meilleur », indique la Ville de Nice qui rappelle que « cette carte va continuer à vivre au-delà du confinement car elle va permettre de proposer des ateliers de sensibilisation pédagogique à l’international et notamment auprès de la jeune génération niçoise. » « Des parcours d’exploration pourront être créés à travers l’histoire de cette pause planétaire pour sensibiliser à l’impact de l’activité humaine mais nous pourrons également continuer de compléter l’album commun de cette période avec les jeunes publics tout en éduquant au fact checking », observe Samira Karrach, responsable du projet à Université Côte d’Azur qui précise : « Nous travaillons enfin à un partenariat avec des institutions spécialistes de l’archivage pour donner une nouvelle dimension à ce projet ».

Pour contribuer à la carte interactive, il suffit de se connecter à l’adresse https://globalpause.ushahidi.io/views/map Toutes les contributions sont accueillies, textes, photos, vidéos, lien URL.