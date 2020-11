Accueil > Sports > Équipe de France : trois matchs au programme...

La Finlande ce mercredi soir à Saint Denis, le Portugal samedi prochain à Lisbonne et la Suède mardi prochain au Stade de France ; voici les trois derniers matchs de l’année 2020 pour les Bleus. Alors que l’équipe de France qualifiée pour l’Euro aurait dû participer à la compétition l’été dernier, le Championnat d’Europe a été reportée au mois de juin 2021 à cause de la Covid. L’événement de la sélection annoncée par Didier Deschamps pour ces trois matchs est la présence de l’attaquant Marcus Thuram, fils de Lilian Thuram, Champion du monde en 1998 et Champion d’Europe en 2000. Marcus Thuram joue en Allemagne, au Borussia Möchengladbach, après avoir porté les couleurs de l’En avant Guingamp. Après Jean Djorkaeff et son fils Youri internationaux, l’équipe de France est avec Lilian et Marcus Thuram, une histoire de famille. Steve Mandanda sera titulaire ce soir contre la Finlande.

Gilbert DULAC