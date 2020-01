Eric Berton élu à la tête d’Aix-Marseille Université

Eric Berton

Après une thèse de doctorat en mécanique des fluides obtenue en 1992, Eric Berton est recruté comme chargé de recherche au CNRS où il poursuit ses travaux sur les écoulements instationnaires qui lui valent plusieurs distinctions scientifiques majeures obtenues en 1998, dont la médaille de bronze du CNRS. Il intègre ensuite l’UMR CNRS « Mouvement et perception » où il crée une équipe de recherche au sein de laquelle il développe des travaux dans le domaine de la biomécanique musculaire et la biomécanique du mouvement. Par leur qualité et leur caractère novateur, ses travaux acquièrent rapidement une forte lisibilité nationale et internationale. En 2006, il crée un diplôme de Master en Ingénierie et Ergonomie du Mouvement. En plus de ses recherches fondamentales, Eric Berton a également entrepris de développer les relations entre les entreprises et l’Université d’Aix-Marseille. En 2008, il crée une Chaire d’Excellence entre l’Université et le groupe industriel Oxylane. Ce rapprochement a permis d’augmenter considérablement les financements propres de son Institut et de donner plus de lisibilité et d’impact socio-économique aux recherches réalisées. Il a également crée au sein de la Fondation de l’Université, une Chaire « Ingénierie, Innovation et Ergonomie des Projets Sportifs » qui permet d’impulser et de financer des projets de recherche finalisés entre les laboratoires de l’Université et les entreprises, dans le domaine du sport et des technologies pour le vieillissement.



Responsabilités politiques universitaires

Président d’Aix-Marseille Université élu le 6 janvier 2020

Vice-président Innovation et Valorisation d’Aix Marseille Université (jan. 2016 - jan. 2020)

Doyen de la Faculté des Sciences du Sport de d’Aix Marseille Université (février 2010-décembre 2019)



Distinctions

Médaille de Bronze du CNRS (2000)

Médaille de l’association Aéronautique et Astronautique de France (1998)

Médaille de l’Université de la Méditerranée (2000)

Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques (2010)

Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur (2015).



Recherche et activités professionnelles

Directeur de l’ISM Institut des Sciences du Mouvement : E.J. Marey, UMR 7287 Aix Marseille Université/CNR

Professeur des Universités, classe Exceptionnelle

Titulaire de la PEDR