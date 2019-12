Accueil > Sports > Euro 2020 : Les Bleus à la conquête d’un nouveau Graal

2020 sera une grande année sportive. Avant les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Tokyo du 24 juillet au 9 août, l’élite du football européen va se retrouver du 12 juin au 12 juillet pour la seizième édition du Championnat d’Europe des Nations créé en 1960. Président de l’UEFA de 2007 à 2015, Michel Platini avait lancé l’idée en 2012 d’organiser l’Euro 2020 dans douze pays. Après l’édition 2016 disputée en France, quatre ans plus tard, l’Azerbaïdjan, le Danemark, l’Angleterre, l’Écosse, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, les Pays Bas, l’Irlande, la Roumanie, la Russie, et l’Espagne vont accueillir les 51 matchs joués par les vingt-quatre pays qualifiés pour la phase finale. Les matchs se dérouleront dans les stades de Bakou, Copenhague, Wembley, Munich, Budapest, Rome, Amsterdam, Dublin, Bucarest, Saint Petersbourg, Glasgow et Bilbao. Les demi-finales et la finale sont prévus à Wembley. Il y a six poules de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Effectué à Bucarest le 30 novembre, le tirage au sort a donné un groupe difficile à la France. Le Portugal, vainqueur de l’Euro 2016 en battant les Bleus au Stade de France (1-0), l’Allemagne et le vainqueur d’un match de barrage, seront les adversaires des Bleus. On sera fixé sur les capacités des joueurs de Didier Deschamps le 16 juin à Munich où la France sera opposée à l’Allemagne. Le 20 juin, le vainqueur du barrage sera face aux Bleus à Budapest et le 24 juin, le Portugal sera l’obstacle à battre encore à Budapest. La Turquie, l’Italie, le Pays de Galles, la Suisse, le Danemark, la Finlande, la Belgique, la Russie, les Pays Bas, l’Ukraine, l’Autriche, l’Angleterre, la Croatie, la République Tchèque, l’Espagne, la Suède, la Pologne, le Portugal, la France, l’Allemagne et les quatre vainqueurs des barrages participeront à la phase finale qui désignera le Champion d’Europe 2020 le 12 juillet dans le stade mythique de Wembley, à Londres. Turquie-Italie sera le match d’ouverture, samedi 12 juin à 21heures au Stadio Olympico à Rome. Champions d’Europe en 1984 et en 2000, les Bleus de Didier Deschamps auront comme objectif de faire aussi bien que la génération 98-2000 Champions du Monde et Champions d’Europe, deux ans après.

Gilbert DULAC