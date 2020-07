Marseille. Euromediterranée lance la 2e édition de son concours Med’innovant Africa destiné aux startups africaines

Accueil > Provence > Société > Marseille. Euromediterranée lance la 2e édition de son concours Med’innovant (...)

L’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée lance la 2e édition de son concours Med’innovant Africa destiné aux startups africaines développant des solutions innovantes pour rendre les villes de demain plus durables et résilientes. Son objectif est de répondre aux nombreux défis environnementaux et économiques auxquels les territoires sont confrontés, et accélérer le développement de projets éco-innovants de startups apportant des solutions à long terme aux problématiques liées à la ville durable méditerranéenne et africaine. Alors que cette nouvelle édition place la résilience au cœur de sa démarche, les pépites et porteurs de projet africains sont invités à proposer leur candidature du 1er juillet au 31 août.

©Euroméditerranée

« Après analyse des dossiers et sélection par un jury d’experts, deux lauréats accèderont au territoire d’expérimentation d’Euroméditerranée, pour tester et déployer leur solution au cœur de la 2e métropole de France », est-il précisé. Ils bénéficieront d’un accompagnement dédié et remporteront une dotation financière pouvant aller jusqu’à 7000 €. Ils seront également amenés à pitcher leur projet sur scène à l’occasion du sommet international Emerging Valley (7 et 8 décembre à Marseille), une occasion unique de visibilité et de networking.

Med’innovant Africa, le concours pour concevoir des territoires durables et résilients en Afrique et en Méditerranée

Créé en 2019, Med’innovant Africa est un concours de solutions innovantes pour imaginer la ville méditerranéenne durable de demain, tout en accompagnant les projets de startups africaines investies dans la production de solutions urbaines novatrices. Cette année encore, l’établissement public offre aux lauréats un cadre privilégié pour expérimenter leurs innovations technologiques à l’échelle d’une métropole européenne. Après une première édition réussie qui a vu la participation de 180 startups et la distinction de 3 pépites africaines aux projets inspirants, Euroméditerranée a souhaité investir cette année le champ de la résilience des territoires méditerranéens et africains. Avec le Covid-19, l’Afrique a gardé son sens de l’innovation grâce à de nombreuses solutions qui se sont développées à l’instar de la startup Citylocker, finaliste 2019 du concours. Le concours est ouvert aux startups, petites et moyennes entreprises africaines à forte croissance apportant une solution à fort impact positif pour le développement de territoires durables et résilients, les candidats de cette 2e édition pourront postuler en ligne sur le site dédié au concours du 1er juillet au 31 août 2020.

En mettant la résilience au cœur de cette nouvelle édition, l’objectif est de répondre à trois grands défis communs au périmètre d’Euroméditerranée et aux territoires africains :

Développer la résistance aux chocs des villes en renforçant la résilience et la durabilité des territoires :

• Dispositifs d’innovation sociale et de solidarité dans la ville,

• Solutions de conception permettant d’assurer la continuité des réseaux (énergie, eau, déchets, …) en cas de crise et de réduire l’impact environnemental de la ville,

• Systèmes facilitant la gestion urbaine ainsi que la maîtrise des coûts.

Améliorer la capacité de réaction grâce à de nouveaux outils numériques :

• Services ou équipements urbains modulables et adaptables,

• Mécanismes et applications d’alerte rapide et de réaction précoce,

• Solutions ou équipements favorisant l’organisation et les échanges multi-acteurs.

Favoriser la communication de crise à l’échelle locale :

• Services ou équipements contribuant à une meilleure information dans l’espace public, au vivre ensemble, à la sécurité des biens et des personnes,

• Technologies sans contact, objets connectés, applications mobiles.



Un accompagnement dédié auprès de l’écosystème entrepreneurial pour le(s) lauréat(s)

Après un processus de sélection, 4 à 5 finalistes seront invités à pitcher devant un jury lors du sommet international Emerging Valley qui se déroulera les 7 et 8 décembre 2020 au Palais du Pharo à Marseille. Une occasion unique pour renforcer leur visibilité et mettre en place des partenariats pour se développer à l’international. Euroméditerranée sélectionnera deux lauréats, « Le prix du jury » et « Le prix coup de cœur ». En plus d’un boost financier pouvant aller jusqu’à 7 000 euros, ils bénéficieront d’un accompagnement de l’écosystème entrepreneurial régional dans l’optique de trouver, à terme, des investisseurs et partenaires industriels européens mais également africains.