Euroméditerranée lance la 9e édition du concours Med’innovant et propose aux innovateurs de relever 6 défis pour (re)penser la ville

L’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée lance la 9ème édition de son concours international d’innovation durable Med’innovant . Un appel à candidatures vise à identifier et à soutenir les entrepreneurs capables de répondre aux nouveaux impératifs d’évolution et de durabilité des territoires méditerranéens de demain, grâce à des solutions eco-innovantes. Ouvert aux start-up, TPE, PME basées en France et à l’étranger, ce concours donne accès à une dotation financière de 40 000 € à partager entre les lauréats et un accompagnement ciblé pour accélérer le développement des lauréats.



Depuis 25 ans, Euroméditerranée conçoit, développe et construit, un modèle global de

ville durable méditerranéenne. Des Docks Village, au Mucem, en passant par la Tour

La Marseillaise, l’Établissement Public d’Aménagement réhabilite des quartiers marseillais historiques ainsi que d’anciennes friches industrielles. En mettant la mixité sociale et le développement durable au cœur des projets d’aménagement et de développement économique, l’objectif est de créer, à terme, une véritable ÉcoCité centrée sur les usages de ses futurs habitants. A travers Med’innovant, Euroméditerranée complète son rôle d’aménageur en accompagnant et en faisant la promotion d’innovateurs sur le thème de la ville méditerranéenne durable de demain. « Ce concours s’inscrit dans une vision opérationnelle de mise en œuvre, à court ou moyen termes, de projets tests et démonstrateurs répondant aux nouveaux enjeux d’un monde en pleine mutation », indique l’EPA. Cette année, les candidats sont appelés à relever 6 défis. Chacun d’eux est porté par un partenaire du concours, qui proposera aux gagnants une année de parrainage :

Défi 1 - Repenser les ambiances urbaines, pour inventer de nouveaux usages en utilisant autrement le mobilier d’éclairage pour créer la ville de demain.

Défi 2 - Encourager des nouveaux modes d’habiter et de travailler, porteurs de nouveaux services.

Défi 3 - Développer un système multi énergies (électrique et thermique) intelligent et bas carbone pour la ville dense méditerranéenne de demain.

Défi 4 - Imaginer des solutions résilientes répondant aux enjeux bas carbone et sociétaux à l’échelle du bâtiment et de son écosystème immédiat.

Défi 5 - Définir des bâtiments évolutifs et résilients contribuant au vivre ensemble et à l’unité de la cellule familiale.

Défi 6 - Repenser les circuits courts pour une ville plus résiliente, productive et inclusive.

Les 6 lauréats « Prix du jury » ayant relevé l’un des défis proposés bénéficieront d’un soutien financier (une dotation de 40 000 € à se partager), ainsi que l’opportunité de tester leur dispositif sur le périmètre d’intervention de 480 hectares d’Euroméditerranée, labellisé « ÉcoCité ». Ils profiteront également durant toute une année de l’appui de l’écosystème entrepreneurial local (visibilité, accompagnement, rencontres avec les partenaires parrains, aides à l’accélération de leur développement,etc.). Pour être sélectionnés, les candidats devront présenter un projet suffisamment abouti ayant dépassé le stade de l’idéation, et présentant un impact social et/ou environnemental contribuant à la résilience du territoire. Tous les innovateurs sont invités à candidater sur la plateforme en ligne :

