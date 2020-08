Liban. Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et le Bataillon de marins-pompiers de Marseille font don de 10 véhicules et autres équipements de protection individuelle à la Beyrouth Fire Brigad

Accueil > Méditerranée > Echanges > Liban. Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et le Bataillon de (...)

Le BMPM et le Sdis 13 offrent 10 véhicules et autres équipements de protection individuelle à la Beyrouth Fire Brigad (Photo MN/BMPM/Sionneau)

Les engins cédés par le BMPM pour les pompiers de Beyrouth. (MN/BMPM/Sionneau )

Le mardi 4 août 2020 la ville de Beyrouth subissait un sinistre d’ampleur catastrophique à la suite de l’explosion d’un stockage de produits dangereux. Lors de ce drame, outre un grand nombre de victimes parmi la population, des pompiers libanais perdaient la vie et des équipements d’incendie et de secours étaient détruits en même temps que de nombreux bâtiments et équipements publics. Face à cette situation d’urgence, le Bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) et le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Bouches-du-Rhône participent à l’action de solidarité annoncée par le Président de la République, en faisant don de 10 véhicules et autres équipements de protection individuelle à la Beyrouth Fire Brigad. Ces dons devraient lui permettre de reconstituer sa capacité de réponse opérationnelle dont la population a urgemment besoin.

Ainsi les engins suivants seront acheminés par voie maritime

1 fourgon pompe tonne (Sdis13) et 1 fourgon incendie (BMPM) permettant d’effectuer

des missions de lutte contre l’’incendie en milieu urbain

1 camion-citerne feux de forêt (Sdis13) permettant de réaliser des opération

d’extinction diverses ;

4 véhicules de secours et d’assistance aux victimes (2 BMPM et 2 Sdis13) permettant de traiter et de prendre en charge des blessés

2 véhicules type 4x4 (BMPM) permettant d’effectuer des reconnaissances terrain et des missions de commandement

1 véhicule utilitaire (BMPM) destiné à servir de support à un futur véhicule de

reconnaissance risques technologiques

50 casques de type F1 (Sdis13) qui participeront à la protection individuelle des pompiers de Beyrouth.

Les dons d’engins et de matériel du Sdis 13 sont effectués sous l’impulsion de la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône, Martine Vassal et du conseil d’administration du Sdis 13 présidé par Richard Mallié. Les dons d’engins et de matériel du BMPM sont effectués sur décision de Michèle Rubirola, Maire de Marseille.

L’acheminement des véhicules est réalisé depuis la base navale de Toulon. La Marine

nationale assure le transport du fret par voie maritime dans le cadre de cet élan de

solidarité.

Source BMPM