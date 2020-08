Explosions de Beyrouth : le Groupe CMA CGM exprime sa vive émotion et sa solidarité envers ses collaborateurs sur place et tous les Libanais

Accueil > Méditerranée > Rive Sud > Explosions de Beyrouth : le Groupe CMA CGM exprime sa vive émotion et sa (...)

Le Groupe CMA CGM est extrêmement ému par les terribles accidents survenus à Beyrouth ce mardi 4 août. « Nous exprimons notre profonde solidarité avec tous les Libanais et les Beyrouthins », précise le Groupe et d’annoncer : « Fortement implanté au Liban, le Groupe CMA CGM concentre son action d’urgence pour conduire une évaluation précise de l’état de santé de ses 261 collaborateurs sur place. Le bilan provisoire à ce stade fait état de deux blessés graves et de nombreux blessés légers. L’un de nos collaborateurs sur le port est actuellement porté disparu. Nous mettons tout en œuvre pour le retrouver, en lien avec les autorités locales. Le siège du Groupe au Liban, situé à quelques centaines de mètres du lieu de l’explosion, est très sévèrement endommagé. Le CMA CGM LYRA (11 400 EVP) qui était en opération mardi soir se trouvait à 1,5 km du lieu de l’explosion. Aucun des membres d’équipage n’a été blessé. Le bateau n’a subi aucun dommage. »

Mobilisation de l’expertise logistique et maritime du Groupe et continuité de l’activité

CMA CGM, avec sa filiale CEVA Logistics, a immédiatement proposé la mobilisation de son aide logistique et maritime aux gouvernements libanais et français afin de répondre à l’urgence sanitaire et médicale. « Le Groupe met tout en œuvre pour garantir une parfaite continuité d’activité et maintenir l’approvisionnement du pays. » Une organisation opérationnelle est mise en place pour structurer un hub logistique à Tripoli. « Tous les navires sont déviés vers Tripoli ou autres terminaux de la région jusqu’à nouvel ordre. Nous avons organisé le repli de nos bureaux sur 3 sites différents, deux à Beyrouth et un à Tripoli. Et nous tenons enfin à saluer l’élan de solidarité exprimé par les collaborateurs et partenaires du Groupe dans le monde entier. »