Exposition à Marseille : "Blachon, en liberté !" au Musée Regards de Provence jusqu’au 29 novembre 2020

En hommage au grand dessinateur humaniste Roger Blachon (1941-2008), et de son épouse, Mireille, prématurément disparue pendant le confinement, et de leur joie de vivre, humour et dérision, le Musée Regards de Provence organise l’exposition « Blachon, en liberté ! » pour donner de la légèreté et de la poésie à l’atmosphère ambiante et aborder des sujets de notre vie quotidienne sous un angle divertissant et décalé.

Foot : supporters en folie de Roger Blachon

Cette exposition révèle ses mondes onirique, poétique, naturaliste, vinicole, érotique, sportif et éclectique qui témoignent de l’immense talent de coloriste et du grand art de la mise en page aux traits vifs de Roger Blachon. L’exposition rassemble plus de 70 dessins et illustre chaque thématique par une série de maximes et pensées écrites par l’artiste. Roger Blachon fut un formidable illustrateur, un humaniste, un poète, un rêveur, un voyageur d’une curiosité inouïe. Doté d’un humour contemplatif et décalé, sa création est mise en exergue par une palette colorée étonnante et parfois révélée en grand format. Cynique mais jamais amer, Blachon s’est perfectionné dans ce dessin d’humour sans parole ou juste souligné d’une phrase laconique, inspiré par ses pères spirituels : Dubout, Crumb et Blondin. L’imaginaire débordant, le lyrisme artistique, la poésie des couleurs, l’élégance du trait de plume révèlent, avec tendresse toujours, avec impertinence parfois, les mondes de Blachon. Du message direct à la symbolique des images, Blachon nous montre en douceur la vénalité, la mesquinerie, l’absurdité, la faiblesse, l’amour, le rêve de l’homme et du surhomme… La bonhomie c’est l’humanité « Blachonienne ». Ses personnages ont des corps grassouillets, des formes boudinées, des volumes rondouillards. La morphologie du « blachomme » est enveloppée, car circonscrite par un trait précis, prise dans un contour. Blachon excelle dans la multitude, dans l’analyse des postures et expressions de foules incroyables - une profusion rabelaisienne pointilleuse. Son côté obsessionnel et son souci du détail aboutissent à des fresques où rien n’est laissé au hasard. Roger Blachon fût d’abord professeur de dessins avant de devenir illustrateur de livres pour Gallimard et Denoël, entre autres. Il a publié son premier dessin d’humour en 1962 dans la revue Adam. Il conçoit des images publicitaires et progressivement ses dessins se retrouvent dans L’Enragé, Planète, Lui, Okapi, Télérama Junior, Le Journal du Dimanche, Le Nouvel Observateur, Notre Temps. En 1985, L’Équipe Magazine lui propose de croquer la vie sportive pour l’hebdomadaire. « J’y ai vu une vitrine extraordinaire, pas à cause de la notoriété que ça pourrait m’apporter mais parce que cela signifiait un dessin pleine page et en couleurs chaque semaine », disait Blachon de son engagement. De rajouter « Certaines fois, à six heures du matin, je ne savais pas quoi faire, mais j’aime cette adrénaline », confessait-il. Et à midi, il trouvait. Sa collaboration avec L’Équipe magazine, pour lequel il a fourni pendant vingt ans un dessin sportif humoristique chaque samedi, popularisera son œuvre. Passionné de sports, et particulièrement de rugby, Roger Blachon est consacré champion de France de deuxième division avec le PUC (Paris Université Club) en 1969 et devient plus tard l’un de ses dirigeants. « C’est un fidèle, un convivial, un homme de solidarité », disait Daniel Herrero, le « mage du Rugby ». Ses dessins sur le sport sont réunis dans de très nombreux albums. Le Cherche Midi a édité en 2004 Rugby d’avant et d’après et ses autres albums sont disponibles chez Glénat

Ses maximes & pensées extraites de ses carnets autour de…

Son Monde Vinicole

« Il y a plus de vérité dans la bouche d’un homme saoul que dans celle d’un menteur. »

« Vini-buvi-vidi- vessie. »



Son Monde Onirique

« Ça sert à rien d’être beau si ça sert à rien. »

« Si l’on doit employer la force pour faire valoir ses idées cela veut dire que les idées manquent de force. »

« Chaque individu est une espèce en voie de disparition, je suis à moi tout seul une espèce en voie d’extinction. »

« La vie n’a d’intérêt que si elle est vécue. »



Son Monde Naturaliste

« Je déteste le monde en général, mais j’adore plein de choses en particulier. »

« On a vu des chasseurs amoureux de la nature, mais jamais la nature amoureuse des chasseurs. »

« Nous allons vers une nouvelle forme de culture, une culture plus universelle, une culture que l’on pourrait appeler "la culture simplette" qui ne ferait pas mal à la tête et dans laquelle Dieu aurait une grande place. »



Son Monde Érotique

« Je voudrais être un SEXAGENIAL. »

« Quand Dieu créa l’homme, il eut un mouvement de recul - il se dit qu’il venait de faire une grosse bêtise, hésita un moment puis voyant que le mâle était fait - il continua à déconner, il fit la femelle. »

« Parmi toutes mes fiancées, tu es la "poule position". »Son Monde Sportif

« Les journalistes sportifs sont des marchands de superlatifs. »

« Le sport m’inspire profondément, quand j’écris j’expire lentement. »



Son Monde Éclectique

« L’artiste peintre peut se permettre de ne pas être un intellectuel. Son œuvre y gagne souvent en clarté… »

« "Loin d’être con" ça ne veut pas dire "près d’être intelligent" ».

« Le 20e siècle ne vit pas son temps, il l’emprunte. »

Informations pratiques et Visites

Ouvert du mardi au dimanche. Horaires de septembre à décembre 11h à 18h.

Billet expositions temporaires : Plein Tarif : 6,50€. Tarifs réduits : 5,50€ - 4,70€ - 2,00€.

Billet couplé expositions temporaires & scénographie permanente : Plein Tarif : 8,50€. Tarifs réduits 7,50€, 6,50€ Visites commentées pour groupe : expositions « Lucien Jacques, le sourcier de Giono » & « La Provence de Giono » :

tarif d’entrée + 7€ /pers., du mardi au samedi sur réservation.

Plus d’info :museeregardsdeprovence.com