Festival d’Aix en Provence 2020 - 5 grands écrans pour un concert en ville

Stanislas de Barbeyrac au cours de ce concert enregistré à l’Archevêché. (Photo Vincent Beaume)

Le grand concert « Parade(s » qui a lieu traditionnellement tous les ans sur le Cours Mirabeau est devenu un temps fort et incontournable du Festival, marquant la clôture d’Aix en juin et annonçant l’ouverture du festival de juillet. Compte tenu de l’annulation de ce concert cette année, le concert du Balthasar Neumann Ensemble sous la baguette du chef allemand Thomas Hengelbrock, avec la soprano Véronique Gens et le ténor Stanislas de Barbeyrac -enregistré à au Théâtre de l’Archevêché le 9 juillet dernier puis diffusé à partir du 10 juillet sur #Lascènenumérique du Festival d’Aix et sur Arte concert- sera diffusé Mardi 21 juillet à 21 heures sur 5 grands écrans de la ville d’Aix : place Verdun, place de l’hôtel de ville, place Villon, place de La Rotonde et place du Tribunal de commerce.

M.E.