Feux de Martigues : les Hôpitaux Universitaires de Marseille au secours de la population

La Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (Cump) du Samu 13 est une unité d’accompagnement psychologique sollicitée lors d’événements dramatiques pour aider les victimes © AP-HM

Une équipe de la Cump de l’AP-HM s’est rendu sur place © AP-HM

Les spécialistes ont ainsi pu recueillir le témoignage des victimes, les accompagner © AP-HM

La cellule d’urgence a été activée par les équipes de l’AP-HM au niveau départemental, puis régional, permettant la mobilisation des volontaires formés et la coordination du dispositif d’accompagnement. Le mercredi 05 août, en coordination avec la préfecture, l’agence régionale de santé, les villes sinistrées, les directeurs d’établissements partenaires dont la Cellule Médico-Psychologique (CMP) de l’Hôpital de Martigues, une équipe de la Cump de l’AP-HM s’est rendu sur place. Les spécialistes ont ainsi pu recueillir le témoignage des victimes, les accompagner, leur prodiguer des soins et leur donner les clés qui leur permettront de surmonter ce traumatisme. La CMP de Martigues restera active sur le terrain afin d’accompagner au mieux la population et elle reste en contact avec l’équipe de Martigues pour toute demande d’aide ou de soutien. Les Martegaux qui ressentiraient le besoin d’un suivi psychologique après ce drame peuvent également contacter la CUMP pour des consultations post-traumatiques.

La rédaction

CUMP Hôpitaux Universitaires de Marseille - Hôpital de la Conception,147 boulevard Baille,13005 Marseille - Tél : 04 91 43 50 47