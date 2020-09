Accueil > Aix Marseille > Politique > Florence Parly, ministre des Armées, rend hommage au Bataillon de (...)

C’est au Palais du Pharo que s’est déroulée, ce mardi 1er septembre, la cérémonie militaire de citation au Drapeau du Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM), la remise de casques aux élèves de l’école des marins-pompiers de la Marine et la remise de récompenses aux militaires du BMPM s’étant distingués lors de l’incendie du sous-marin nucléaire d’attaque « Perle » à Toulon. Présidée par Florence Parly, ministre des Armées (qui avait au préalable visité la base navale de Toulon), la cérémonie a eu lieu en présence de Christophe Mirmand, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, de Michèle Rubirola, maire de Marseille, d’Arnaud Drouot, adjoint en charge du BMPM et des relations internationales ainsi que d’élus et invités civils et militaires. A l’issue de cette cérémonie, une présentation des moyens mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 a été présentée à la ministre des Armées.

Florence Parly, ministre des Armées, rend hommage au Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille (Photo BMPM/MN/Fabien Eustache)

La médaille de la Défense nationale, échelon bronze, a été remise au Drapeau du BMPM ainsi qu’une citation par Florence Parly, ministre des Armées, en particulier pour l’action et le travail accompli par l’unité lors des tragiques effondrements d’immeubles de la rue d’Aubagne le 5 novembre 2018 qui ont coûté la vie à 8 personnes. La suite de la cérémonie comprenait la remise de casques aux élèves de l’école des marins-pompiers de la Marine. Avant d’être affectés dans l’une des 21 casernes du BMPM, les élèves se sont vus rappeler les principes qui les guideront durant leur carrière, « Honneur, Patrie, Valeur et Discipline ». Ils ont reçu leur casque symbolisant le début de leur vie opérationnelle. 28 nouveaux marins-pompiers ont été mis à l’honneur face au Drapeau du Bataillon et devant leurs familles face au Palais du Pharo, site emblématique de Marseille.

Florence Parly, la ministre des Armées indique que l’objectif de sa venue à Marseille est pour témoigner « la gratitude du Pays... » au Bataillon de marins-pompiers.

La ministre des Armées donne tout son sens au fait de décorer le drapeau « pour actes de courage et de dévouement ».

Marius, le robot du BMPM qui contribue à la lutte contre la Covid-19 (Photo Mireille Bianciotto)

Le Bataillon a présenté à la ministre ses nouveaux moyens dans sa lutte contre la Covid-19. Il y en a trois, dont, en premier lieu, deux robots, Marius et César d’une entreprise française de la Rochelle, tout terrain, qui fonctionne sur batterie, avec une autonomie de 8 heures et qui est multi-fonctions, il peut porter des charges lourdes dans des situations complexes de feu et servir à la désinfection par pulvérisation d’un espace de 20 000 m², en moins de 3 heures.

On écoute le capitaine de corvette Hubert.

La deuxième nouveauté est une cellule de prélèvement et d’identification qui capture la Covid sur surface ou dans l’air et le tue. On écoute Alexandre Lacoste, ingénieur du BMPM, citer deux exemples de mission, une à la Bibliothèque L’Alcazar et l’autre dans les eaux usées, pour mieux repérer les zones de présence du coronavirus.

La troisième nouveauté concerne une ambulance étanche à la Covid, pour des interventions médicales sans danger pour le Bataillon.

Diaporama de Mireille Bianciotto et BMPM/MN/Fabien Eustache