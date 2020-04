Fondation de Marseille. 7 jours après son lancement, l’Opération #MarseilleSolidaire dépasse les 100 000 euros récoltés

Accueil > Aix Marseille > Société > Fondation de Marseille. 7 jours après son lancement, l’Opération (...)

La Fondation de Marseille, abritée par la Fondation de France, annonce que les fonds récoltés depuis le lancement de l’Opération #MarseilleSolidaire vendredi 17 avril dernier dépassent les 100 000 euros. Plus de 25 Donateurs ont déjà répondu à cet appel et les promesses de dons d’entreprises, d’entrepreneurs et d’artistes du territoire arrivent chaque jour. Et ce vendredi 24 avril à 21 heures le rappeur marseillais Alonzo offre un concert live via le média Twitch soutenu la marque Puma. Pendant le concert, le public sera invité à participer à une cagnotte en ligne dont l’ensemble des fonds seront reversés à #MarseilleSolidaire. Pour suivre le concert live, rendez-vous ce vendredi à 21 heures avec le lien twitch.tv/camak

#MarseilleSolidair : le projet Bou-Sol vise à coordonner la distribution chaque semaine de paniers frais (fruits et légumes) et de pain bio (offert par Pain et Partage) dans les quartiers Nord de Marseille et ce soir à 21 heures le rappeur marseillais Alonzo offre un concert live (Photo FdM)

Les sommes rassemblées ont déjà permis de soutenir le projet Bou-Sol qui vise à coordonner la distribution chaque semaine de paniers frais (fruits et légumes) et de pain bio (offert par Pain et Partage) dans les quartiers de Marseille Nord. Des paniers déjà distribués à 8 000 familles (un panier = 9 kilos de fruits et légumes + pain Bio et un chèque service de 10 €). Un projet qui rassemble une jolie alliance au service de notre territoire : une association de terrain (Bou Sol), la Métropole AMP, la Fondation de Marseille et la Fondation de France Méditerranée. « Au-delà de l’engagement que nous pouvons avoir dans ce projet au regard de notre ADN, je peux vous témoigner que cette implication fait sens également auprès de nos équipes qui pour beaucoup habitent ou viennent de ces quartiers. Ils retirent une certaine fierté de participer à cet élan solidaire », explique Benjamin Borel, co-gérant de Pain et Partage

D’autres projets seront soutenus dans les prochains jours pour répondre aux urgences alimentaires, éducatives et logements.

Face à l’ampleur de la crise sanitaire, les entrepreneurs Marseillais s’engagent pour leur territoire...premier grand projet de la Fondation de Marseille, 4 entrepreneurs engagés ont lancé le 17 avril une initiative inédite sous l’égide de La Fondation de France pour mobiliser des fonds auprès des entrepreneurs, artistes et sportifs du territoire et les reverser aux associations, structures et groupements agissant localement afin de soutenir et amplifier leurs efforts et répondre rapidement, efficacement et durablement aux urgences crées par l’épidémie. La Fondation de Marseille récolte des fonds via #MarseilleSolidaire pour soutenir des actions locales en s’appuyant sur le savoir-faire et le dispositif d’urgence mis en place par la Fondation de France Méditerranée.

