Fonds "Covid Résistance" : Renaud Muselier appelle les territoires à rejoindre la dynamique initiée par la Région Sud

Renaud Muselier appelle les territoires à rejoindre la dynamique initiée par la Région Sud (Photo Robert Poulain)

La pandémie mondiale du virus Covid-19 engendre une crise sanitaire majeure aux conséquences sociales, financières et économiques sans précèdent. De fait, Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, président de Régions de France après avoir rappelé : « Nos entreprises, notamment les TPE PME qui constituent le socle de notre économie régionale et de nos emplois sont touchées de plein fouet. C’est dans ce contexte d’urgence, que la Région Sud et l’État ont présenté lundi 30 mars, devant la Task Force économique régionale, l’ensemble du dispositif État-Région en soutien à toute l’économie régionale » -annonçait lundi après-midi, en soutien aux mesures nationales, la mise en place d’un Plan d’urgence, de solidarité et de relance. Dans ce contexte, Renaud Muselier, appelle ce mercredi 1er avril, les territoires à rejoindre la dynamique initiée par la Région. « Plus que jamais, dans cette période de crise inédite nous devons faire preuve de méthode et d’unité. La Région, cheffe de file du développement économique sur l’ensemble du territoire, accomplit son rôle de fédérateur en renfort de l’État, en mettant en place d’une part un Plan d’urgence et de solidarité capable d’amortir le choc de cette crise, mais également un Plan de relance et d’investissement, dotés de 1,4 milliard d’euros ». Cet engagement sans précédent ne peut réussir que « si nous jouons collectif », insiste le président de région avant de déclarer : « C’est la raison pour laquelle j’appelle l’ensemble de nos territoires à rejoindre la dynamique régionale initiée avec l’État. En unissant nos forces et la connaissance de nos territoires, nous aurons un effet démultiplicateur et c’est ainsi que nous permettrons à notre économie de survivre et de rebondir ». C’est dans ce contexte que le Fonds « Covid Résistance » doté de 20 millions d’euros a été créé par la Région Sud et la Banque des Territoires. « Il est bâti sur un modèle similaire au Fonds "Résistance" mis en place par le président de la Région Grand Est, Jean Rottner. Ce dernier a déjà levé 44 millions d’euros. Les dossiers sont co-instruits RégionTerritoires, au plus proche des besoins, permettant de doubler la mise des collectivités territoriales. Sur la base d’une contribution de chacune des collectivités de notre région à hauteur de 2 euros par habitant, le montant disponible pourrait atteindre 40 millions d’euros. Ce Fonds doit permettre d’apporter une réponse complémentaire au Fonds national d’urgence déployé avec l’État et pour lequel la Région Sud abonde à hauteur de 18 millions d’euros. Il permettra d’irriguer au plus proche des besoins de chacun de nos territoires ». Et Renaud Muselier de conclure : « Aussi, avec les différents dispositifs de l’État, notre plan Marshall régional et le Fonds "Covid Résistance" nous devons pouvoir créer un effet d’entraînement qui permettra de faire survivre notre maillage territorial. C’est l’engagement de tous qui nous permettra de ne laisser personne sur le bord du chemin ».

La rédaction