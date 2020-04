Fonds régional "Covid Résistance". Renaud Muselier : "Après 48 heures, déjà 23 territoires ont répondu présent pour soutenir leur économie de proximité"

Accueil > Provence > Politique > Fonds régional "Covid Résistance". Renaud Muselier : "Après 48 heures, déjà (...)

Le mercredi 1er avril, la Région et la Banque des Territoires ont lancé le Fonds régional « Covid Résistance » pour soutenir, au plus proche du terrain, les entreprises et associations impactées par le Covid-19. Ce Fonds s’inscrit dans le « Plan Marshall régional » d’urgence, de solidarité et de relance de 1,4 milliard d’euros, annoncé le 30 mars par Renaud Muselier, le président de la région Sud, président de régions de France, aux côtés de l’État.

Renaud Muselier explique : « Avec le Fonds Covid Résistance, doté de 20 millions d’euros par la Région et la Banque des Territoires, nous invitons l’ensemble des collectivités à abonder à hauteur de 2 euros par habitant afin de démultiplier par 3 ses effets sur l’économie de proximité. Opéré par les plateformes d’initiatives locales et co-instruit avec les territoires, l’engagement de chacun permet de créer un effet d’entraînement qui nous permet d’assurer la survie et le rebond de notre économie pendant et après la crise. Cet engagement de la Région et la Banque des territoires s’inspire du Fonds que la Région Grand-Est, première Région française touchée par le Covid-19, et mon ami Jean Rottner, son président, a initié avec les collectivités de son territoire. Depuis, 44 Millions d’euros ont été mobilisés par les Présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, les Métropoles et les Départements qui sont bien sûr au cœur du dispositif ». Un Fonds qui permettra, dans le cadre du « Plan Marshall régional » d’apporter un soutien aux entreprises et associations en première ligne face à la crise du Covid. Renaud Muselier rappelle que : « derrière ces entreprises et associations que nous soutenons, ce sont des salariés, des femmes, des hommes et des familles que nous ne devons pas laisser au bord du chemin. En 48 heures déjà, 23 territoires qui ont répondu présent afin de soutenir leur économie de proximité. C’est cette unité et cette solidarité, au travers d’un grand pack Région Sud, qui nous permettra d’envisager un avenir plus serein pour nos territoires ».

Liste des territoires ayant répondu à l’appel

19 établissements publics de coopération intercommunale

Communauté d’agglomération de la Provence verte : Didier Brémond

Communauté de communes Méditerranée porte des Maures : François De Canson

Communauté d’agglomération sud Sainte-Baume : Ferdinand Bernhard

Communauté d’agglomération Lubéron monts de Vaucluse : Gérard Daudet

Communauté de communes de la Vallée des Baux et des Alpilles : Hervé Cherubini

Communauté de communes du pays des Écrins : Cyrille Drujon d’Astros

Provence Alpes Agglomération : Patricia Granet-Brunello

Communauté de communes Aygues Ouvèze-en-Provence : Max Ivan

Communauté de communes cœur du Var : Jean-Luc Longour

Communauté d’agglomération terre de Provence : Jean-Marc Martin-Teissere

Communauté de communes du golf de Saint-Tropez : Vincent Morisse

Communauté de communes Rhône-lez-Provence : Anthony Zilio

Communauté de communes du Guillestrois : Max Brémond

Communauté de communes Serre-Ponçon : Chantal Eymeoud

Communauté de communes Provence Verdon : Bernard de Boisgelin

Communauté de communes lacs et gorges du Verdon : Roland Balbis

Dracénie Provence Verdon Agglomération : Olivier Audibert-Troin

Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis : Jean Léonetti

Communauté d’agglomération Var Esterel Méditerranée : Roland Bertora

1 conseil de territoires Aix-Marseille Provence :