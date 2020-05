Accueil > Sports > Football. Droits télé : histoires de gros sous

« Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître », chantait Charles Aznavour en 1965 dans « La Bohème ». A cette époque, la diffusion d’un match de football en direct sur la Première chaîne de l’ORTF était un événement qui occupait les conversations des passionnés de ballon rond pendant plusieurs jours. La finale de la Coupe de France, les matchs de l’équipe de France et la finale de la Coupe d’Europe des Clubs Champions étaient au programme de la seule chaîne française. En 1970, la Coupe du Monde au Mexique fut retransmise pour la première fois en couleurs. En 1974, la Coupe du Monde en Allemagne de l’Ouest fut diffusée par les deux chaînes de l’ORTF. Dix ans plus tard, l’arrivée de Canal Plus marque un tournant dans l’histoire de la télévision française. Lancé par Havas et par André Rousselet qui fut son fondateur, la première chaîne française à péage propose dès le mois de novembre 1984, la diffusion de matchs de Première Division en direct. La Ligue Nationale de Football, ancêtre de la Ligue de Football Professionnel signe un contrat avec Canal Plus qui paye les droits de diffusion. Au fil des années, ces droits ont augmenté et représentent une somme très importante répartie entre les clubs de Ligue 1 chaque saison, en se basant sur leur place au classement final. L’arrêt de la saison 2019-2020 à cause de l’épidémie de Covid-19 a semé un vent de panique dans les clubs. Canal Plus dont les relations avec la Ligue de Football Professionnel s’étaient déjà dégradées, a résilié son contrat pour la saison 2019-2020. La chaîne cryptée et BeINSports qui a aussi les droits sur la Ligue 1, devaient verser encore 243M€ à la LFP. Entre 2020 et 2024, le principal diffuseur de la Ligue 1 sera le groupe audiovisuel espagnol Mediapro qui a acquis en mai 2018 pour 800M€ les droits télévisés du football français pendant quatre ans. Créé en 1994 par Jaume Roures, Mediapro est présent en Espagne et dans le monde avec des filiales exerçant des activités dans le cinéma, la production et les droits télévisés liés au football. Orient Hontai Capital est l’actionnaire chinois de Mediapro. Le groupe espagnol diffusera huit matchs par journée sur dix de Ligue 1 et également huit matchs par journée sur dix de Ligue 2. La Ligue Europa sera aussi sur Media Pro. Canal Plus diffusera les deux autres rencontres de Ligue 1 par journée. Entre 2021 et 2024, Canal Plus, BeINSports et TF1 diffuseront la Ligue des Champions. Mais ces abonnements pour les amoureux de football ont un prix : 19,90 euros par mois pour Canal Plus et 25 euros par mois pour Mediapro. A vos calculettes !

Gilbert DULAC