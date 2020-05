Accueil > Sports > Football. Équipe de France : Rendez-vous en septembre

Les supporters de l’équipe de France qui suivent les Bleus aux quatre coins de la planète avaient depuis longtemps acheté leurs billets et réservé leurs hôtels. Ils étaient prêts à faire le tour de l’Europe pour suivre les joueurs de Didier Deschamps pendant l’Euro. Face à la gravité de la crise sanitaire causée par l’épidémie de coronavirus, l’UEFA a décidé de reporter à 2021 le championnat d’Europe prévu cette année. La fête du football européen se déroulera donc du 11 juin au 11 juillet 2021. Quand il était président de l’UEFA, Michel Platini avait décidé qu’à l’occasion du soixantième anniversaire du Championnat d’Europe des Nations créé en 1960, la compétition se déroulerait dans douze pays. Il y a déjà des incertitudes sur les pays et sur les stades qui devraient accueillir des matchs dans un an. Une grave crise économique menace aussi l’Europe. Ainsi, Rome et Bilbao se désisteraient. Amsterdam, Dublin et Glasgow sont dans le doute. Le calendrier des matchs fixé pour 2020 n’a pas été officiellement confirmé pour 2021. Si la situation sanitaire le permet, les matchs de barrages qui désigneront les derniers pays qualifiés devraient se jouer en octobre et en novembre 2020. La France est dans le groupe F et jouera contre le Portugal, l’Allemagne et un pays barragiste. Champion du Monde en 1998 et Champion d’Europe en 2000, Bixente Lizarazu pense que « le report de l’Euro est un mal pour un bien pour l’équipe de France. » En effet, après la victoire en Russie en 2018, plusieurs joueurs comme Umtiti et Dembélé ont enchaîné les blessures. La saison 2019-2020 a été difficile pour Pogba, Kanté, Tolisso, Hernandez et Coman. Les cadres étaient en méforme. L’arrêt des championnats européens permet aux internationaux de se reposer, de récupérer et d’être prêts pour la saison 2020-2021 qui sera longue et débutera le 5 septembre avec la Ligue des Nations.

Gilbert DULAC