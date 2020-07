Accueil > Sports > Football : L’Athlético Marseille jouera en National 2

Après plusieurs semaines de doutes et de rebondissements, le verdict final est tombé pour le club des quartiers Nord de Marseille. Rétrogradé en Régional 2 par la Commission régionale de contrôle des clubs de la Ligue Méditerranée de football puis repêché par la Commission d’Appel de la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football avant d’être interdit d’accession en National 2 par la Commission Fédérale de contrôle des clubs, l’Athlético Marseille a eu gain de cause auprès de la Commission d’Appel de la DNCG. Les Marseillais évolueront la saison prochaine dans le groupe C de National 2 avec l’OM, Martigues, Toulon et Aubagne, deuxième en National 3, et qui avait profité de la rétrogradation de l’Athlético pour accéder en National 2. Cette décision de la FFF pourrait entraîner le repêchage de l’EUGA Ardziv rétrogradé en Régional 1. Les Arméniens se maintiendraient en National 3. A confirmer et à suivre de près.

Gilbert DULAC