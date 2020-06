Accueil > Sports > Football : L’OM retrouve la coupe aux grandes oreilles

Les dirigeants olympiens et les supporters ont poussé un grand ouf de soulagement. Sanctionné par l’UEFA pour sa mauvaise gestion financière, le club pourra disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour ne pas avoir respecté l’accord de règlement conclu le 19 juin 2019 dans le cadre du fair-play financier, l’OM a été puni d’une amende de 3 millions d’euros. L’UEFA va effectuer une retenue de 15 % sur les revenus du club liés à la participation aux compétitions européennes pour les deux prochaines saisons. Le nombre de joueurs inscrits sur la liste A est limité à 23 au lieu de 25 jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. L’OM se réserve cependant le droit de déposer un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Afin d’équilibrer son budget et de redresser des comptes dans le rouge, l’OM est contraint de vendre pour 60 millions d’euros. Morgan Sanson, Bouna Sarr et Boubacar Kamara porteront-ils encore le maillot blanc la saison prochaine ? La dernière participation des Olympiens à la Ligue des Champions remonte à la saison 2013-2014. Les joueurs d’Elie Baup avaient terminé quatrième et dernier de leur groupe avec un zéro pointé. Les supporters espèrent que l’équipe de Villas-Boas fera mieux en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la compétition. En attendant la réception du Real Madrid, de Barcelone ou du Bayern Munich, l’hymne de la Ligue des Champions est prêt à retentir dans l’Orange Vélodrome. Tirage des groupes fin août et début des matchs mi-septembre.

Gilbert DULAC