Football. Ligue 1 : Nice aux commandes

Deux matchs, deux victoires, quatre buts inscrits, un but concédé et six points après deux journées de championnat. Après avoir battu Lens à l’Allianz Riviera (2-1), les joueurs de Patrick Vieira se sont imposés à Strasbourg (2-0). Mais le club entraîné par le Champion du Monde 1998 ne s’enflamme pas et reste lucide. « A Strasbourg, on était mieux que contre Lens mais ça reste insuffisant. On veut toujours plus. C’est bien pour la confiance. Les joueurs ont un très bon état d’esprit », souligne Vieira qui a porté au début de sa longue carrière pendant deux saisons le maillot de l’AS Cannes. Buteur face à Lens, Amine Gouiri formé à l’Olympique Lyonnais, a été transféré cet été. Il a les qualités pour réussir une bonne saison et permettre ainsi à Nice de jouer les premières places. Buteur à Strasbourg, le Danois Kasper Dolberg porte les couleurs niçoise depuis un an. Arrivé de l’Ajax Amsterdam, Il a effectué une première saison correcte en marquant onze buts. Il peut former avec Gouiri un duo d’attaquants efficace capables de déstabiliser les meilleures défenses de Ligue 1. Grâce à leur cinquième place à l’arrêt du championnat en mars, l’OGC Nice va disputer la Ligue Europa. Le club est directement qualifié pour la phase de groupes. Avec Jean-Pierre Rivère, un président qui gère bien son club en communiquant sans chercher à faire le buzz et Patrick Vieira, un entraîneur expérimenté dont la carrière de joueur force le respect, l’Olympique Gymnaste Club de Nice a tous les arguments pour réussir une belle saison.

Gilbert DULAC