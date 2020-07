Accueil > Sports > Football - Ligue 1 : à vos agendas !

C’est entre la finale de la Ligue Europa le 21 août et la finale de la Ligue des Champions, le 23 août, que seront frappés les trois coups de la saison 2020-2021 de Ligue 1. Comme supposé, l’OM recevra l’AS Saint-Étienne le samedi 22 août à l’Orange Vélodrome, à une heure qui n’est pas encore fixée. Il faut remonter à la saison 1973-1974 pour voir l’OM débuter la saison par la réception des Verts. Les Olympiens s’étaient inclinés (2-0). Le début de saison sera riche en émotions pour les supporters de l’OM. Dimanche 13 septembre, les joueurs d’André Villas-Boas seront au Parc des Princes pour "le Classico". Une semaine plus tard, ils recevront Lille et le 3 octobre, ils seront à Lyon pour "L’Olympico". Les matchs ne devraient pas se jouer devant plus de 5 000 spectateurs. Une décision qui va provoquer des colères et des déceptions.

G.D.