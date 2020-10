Football - Ligue des Nations. Croatie 1 - France 2 : Griezmann et Mbappé font la différence

Accueil > Sports > Football - Ligue des Nations. Croatie 1 - France 2 : Griezmann et Mbappé (...)

Les Croates espéraient prendre leur revanche, ils n’ont pas pu le faire. La faute aux Bleus qui, malgré un passage difficile en deuxième mi-temps, se sont imposés sur la pelouse du stade Maximir à Zagreb. Didier Deschamps avait maintenu sa confiance au milieu à Adrien Rabiot qui a réalisé un bon match. Avec Steven Nzonzi, le Turinois a dominé cette zone. Antony Martial était titulaire avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sur le front de l’attaque. Une frappe puissante de Griezmann sous la barre transversale offrait le premier but aux Bleus. Les Bleus s’endormaient et les Croates égalisaient grâce à Vlasic. Une action entre Digne et Mbappé se concluait par un but du Parisien. Prochain match au Portugal le mois prochain.

Gilbert DULAC