Accueil > Sports > Football. Ligue des Nations : Les Bleus en panne de buts

L’affiche était prometteuse, elle a déçu. Dans un Stade de France désert, le Champion d’Europe 2016 a tenu en échec le Champion du Monde 2018 (0-0). Face à une équipe portugaise solide en défense et bien organisée, les joueurs de Didier Deschamps n’ont pas trouvé la solution offensive pour au moins inscrire un but. Antoine Griezmann a pourtant souvent combiné des ballons avec Kylian Mbappé et Olivier Giroud, mais en vain. Il y avait toujours une opposition adverse au marquage. Avec Adrien Rabiot, décevant, Paul Pogba et N’Golo Kanté au milieu, les Bleus ont souvent été dominés tactiquement par les Portugais qui ont imposé leur jeu. Les entrées tardives de Tolisso et Martial n’ont pas modifié le résultat. Prochain match dans cette Ligue des Nations, mercredi prochain à 20h45 à Zagreb où l’Équipe de France retrouvera la Croatie battu (4-2) au match aller au Stade France.

Gilbert DULAC