Football - Match amical : Les Bleus punissent l'Ukraine (7-1)

Avalanche de buts, hier soir, au Stade de France où l’équipe de France a largement battu l’Ukraine diminuée par l’absence de plusieurs titulaires positifs au coronavirus. Le jeune Rennais Eduaurdo Camavinga a inscrit son premier but en sélection. Blessé dans un choc avec un attaquant adverse, Steve Mandanda titulaire et qui avait réalisé une bonne prestation, a été remplacé à la mi-temps par le Lillois Mike Maignan. Place la semaine prochaine à la Ligue des Nations avec les matchs contre le Portugal de Christiano Ronaldo et la Croatie.

G.D.