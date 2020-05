Accueil > Sports > Football : Mourad Boudjellal le nouveau président de l’Athlético Marseille (...)

Mourad Boudjellal pourrait devenir le nouveau président de l’Athlético Marseille, le club des quartiers Nord (Photo Robert Poulain)

L’information a vite fait le tour des rédactions et s’est confirmée. Président du Rugby Club Toulonnais de mai 2006 à février 2020, Mourad Boudjellal pourrait devenir le nouveau président de l’Athlético Marseille, le club des quartiers Nord qui évoluera en National 2 la saison prochaine. Après le départ de Karim Aklil, Bruno Mansio, un chef d’entreprise aixois est le nouveau président. Boudjellal a confirmé lors d’une interview sur france.tv qu’il a rencontré Cyril Hanouna, actionnaire du club. Les deux hommes ont entamé des discussions. Trois fois Champion d’Europe et Champion de France avec le RCT, Mourad Boudjellal avait un projet de reprise du Sporting Club Toulon. En désaccord avec Claude Joye, actionnaire principal du club de football varois, il a abandonné. Fondateur et ancien PDG de la maison d’éditions de bandes dessinées "Soleil Productions", il a vendu ses parts en 2011. Forte personnalité, il a 60 ans. Boudjellal sait communiquer, il intervient avec son franc-parler et sans langue de bois sur les radios et les télés dans des émissions sportives. Il a toujours revendiqué ses positions contre l’extrême droite. En 2017, il avait refusé d’être candidat aux élections législatives à Toulon avec l’étiquette de La République en Marche. Boudjellal a l’expérience de la direction d’un club professionnel. Avec ses idées et sa force d’entreprendre, il peut permettre à l’Athlético Marseille de progresser dans la hiérarchie du football amateur et de retrouver le Championnat National, ultime étape avant la Ligue 2. Cela prouverait après les échecs d’Endoume en 1991 et de Consolat en 2015 et en 2016 qu’il y a la place à Marseille pour un deuxième club de football professionnel.

Gilbert DULAC