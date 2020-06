Accueil > Sports > Football. National 3 : Le nouveau départ de l’US Endoume

L’épidémie du coronavirus a fait des dégâts sur la santé des Français. Elle a eu aussi des conséquences sur la saison des clubs de football. Quinzième avec dix-neuf points du groupe D de National 2, l’US Endoume est relégué en National 3. A deux points de Saint-Priest, quatorzième et premier relégable et à trois points de Marignane Gignac, treizième et premier non relégable. « On devait recevoir Monaco », souligne le Président Patrick Michelucci. « A une journée près, nous n’étions pas relégable », poursuit avec le sourire le Président qui n’est pas pessimiste pour l’avenir de son club qu’il dirige depuis 2013. « Cette descente en National 3 est un mal pour un bien. Cela nous permet de repartir sur des nouvelles bases sur le plan économique et avec nos partenaires. Le début de la saison 2019-2020 marquait la fin d’un cycle avec le départ du coach, Grégory Poirier, et de quelques joueurs. Nous avons été victimes de notre bonne saison précédente ponctuée par l’accession en National 2. Il fallait rebâtir un groupe avec des moyens modestes. On réalise un bon début de saison, en août et en septembre. Puis, c’est un grand trou entre fin septembre et fin novembre avec une accumulation de matchs nuls et de défaites. On se sépare de l’entraîneur, Fabrice Huart et de trois joueurs »,explique Patrick Michelucci qui souligne « Avec Franck Priou aux commandes, nous repartons sur une bonne spirale et une dynamique positive. On remet de la vie ! Le mois de janvier est cohérent en réalisant un parcours de milieu de tableau. Et le Covid arrive qui arrête tout. Malgré ce coup dur, nous nous sommes remis au travail pour préparer la saison 2020-2021. Autour de moi, Olivier Bicaïs, Daniel Barbarisi, Roland Vaizian et Jean-Philippe Chetaneau œuvrent pour l’US Endoume. » Annonce que Franck Priou sera toujours l’entraîneur de l’équipe fanion. Et, Patrick Michelucci, Président de ce club qui a marqué plusieurs fois l’histoire du football amateur marseillais, rappelle : « Endoume, c’est aussi 600 licenciés avec des équipes engagées dans les championnats de jeunes du District de Provence et de la Ligue de la Méditerranée. Sabri Dahoudi est le responsable des équipes de jeunes ».

Gilbert DULAC