Football. OM : la rumeur saoudienne

On dit qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Depuis plusieurs jours l’information circule sur la presse internet et sur les réseaux sociaux. Frank McCourt, le riche Bostonien propriétaire de l’OM, serait en négociations avec Al-Walid Ben Talal pour vendre le club au très riche Prince saoudien. Selon plusieurs économistes du sport, l’Olympique de Marseille vaut 250 Millions d’euros dont 150 Millions de reprise de passifs. Malgré la qualification en Ligue des Champions, les comptes du club -qui n’a pas respecté les règles du fair-play financier- vont être examinés par l’UEFA. En 2014, Al-Walid Ben Talal était déjà intéressé par une reprise du club contrôlé par Margarita Louis-Dreyfus. Selon la presse italienne et le site Tuttomercatoweb, le Prince a des grandes ambitions avec des gros investissements pour l’OM. Il voudrait aussi racheter le stade Vélodrome à la ville de Marseille. Plusieurs dirigeants qui pourraient occuper le poste de directeur sportif ont été contactés. Les discussions seraient bien avancées. Mais Ben Talal est en conflit avec les dirigeants de la monarchie du golfe. Ce sont les conseillers de Mohammed ben Salmane, Prince héritier et Vice-Premier ministre de l’Arabie Saoudite qui discuteraient avec ceux de Frank McCourt. Tout cela mérite confirmation dans les prochains jours. André Villas-Boas sera à La Commanderie lundi prochain. Dans un mois, l’UEFA dira officiellement si l’OM peut participer ou non à la Ligue des Champions. Alors après Manchester City contrôlé par les Émirats arabes unis, le Paris Saint Germain dirigé par le Qatar, l’OM sera-t-il géré par l’Arabie saoudite ? Affaire à suivre de très près.

Gilbert DULAC