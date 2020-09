CCI provence-Alpes-Côte d’Azur. Roland Gomez : "le plan France Relance inscrit l’économie de notre pays dans une stratégie d’avenir, claire et concrète"

Accueil > Provence > Economie > CCI provence-Alpes-Côte d’Azur. Roland Gomez : "le plan France Relance (...)

Roland Gomez, président de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur (Photo archives Destimed/R.P.)

Roland Gomez, président de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur revient sur le Plan de relance présenté par le chef du gouvernement et souhaite, à l’instar du président de CCI France, Pierre Goguet, « saluer le plan France Relance qui inscrit l’économie de notre pays dans une stratégie d’avenir, claire et concrète, et lui donne des moyens conséquents pour trouver son nouveau souffle ». Il tient également à saluer « le plan de reconquête mis en œuvre par la Région Sud qui joue la carte de la coordination et de la complémentarité avec le plan national, en s’appuyant sur nos atouts régionaux en proposant un financement supplémentaire et des mesures adaptées aux spécificités de notre territoire. » Il rappelle encore que le réseau des CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur « demeure en première ligne pour accompagner les entreprises dans cette période de crise et veillera à la réussite de la relance, aux côtés des services de l’État, de CCI France, de la Région, comme de l’ensemble des partenaires économiques. Notre objectif partagé : permettre à nos TPE-PME d’obtenir rapidement leur bouffée d’oxygène, de reprendre leur élan et de réussir leur bond en avant. »

Pour rappel, précise le président via un communiqué : « Lors des 8 semaines de confinement, notre réseau CCI en région a établi plus de 26 000 contacts avec les entreprises au sein des cellules d’urgence et mené environ 12 000 accompagnements individuels. Une mobilisation également efficiente de la part de la Team France Export Sud : plus de 300 rendez-vous digitalisés spécial Covid-19 de mars à juin, 40 nouvelles entreprises dans le Parcours Sud Export (accélérateur créé avec la Région Sud) ; ce qui a permis à 61 % des exportateurs régionaux de poursuivre leur activité à l’international contre 55 % en moyenne sur l’ensemble de la France. » A l’heure de la relance, le réseau CCI de région est à l’œuvre pour répondre aux grands enjeux de "France Relance" en adéquation avec le plan de reconquête régional.