Galerie Lou Babazouk à Nice : l’artiste Marie Genin propose l’exposition photographique "A Corps"

Équilibre. 2019, Marie Genin, 60x80 cm, Tirages Fine Art Rag 310g

L’artiste Marie Genin propose du 25 août au 13 septembre 2020 l’exposition photographique « A Corps » à la galerie Lou Babazouk. Née en 1990 en France, Marie Genin vit et travaille entre Nice et Paris. Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris depuis 2013, elle a depuis travaillé en tant que photographe indépendante dans de nombreux domaines. La question de l’identité, du corps et celle de leur représentation l’ont toujours intéressée. Portraitiste et photographe de plateaux, elle y a construit et enrichi sa réflexion sur la place du corps dans l’espace. En parallèle, elle tente de mettre en lumière sa pensée au travers de projets personnels visant à répondre à ces questions. Ses photographies font partie intégrante d’un projet plus large consacré à la question du corps, de l’identité, de l’image et de la représentation. Ces corps vivants, architecturaux, naturels sont autant de vecteurs d’émotions. Moyen d’expression, ils deviennent supports d’une quête d’identité que l’image va exprimer à la lumière de ce qu’ils offrent de plus complexe. D’un instant à l’autre, entre trouble et double, entre volume et matière, ces images contrôlées, abandonnées, entremêlées mettent en lumière ces corps. Entre remise en question et identification, ils cherchent leur équilibre en se faisant écho. Le spectateur observe ces corps improvisant, perdus entre rêve et réalité, confrontés à ces décors bruts, emprisonnés mais libres dans ce cadre imposé. Ces mouvements saisis dans le temps composent une chorégraphie, jusqu’à ce que la réalité nous rattrape. La chair prend la parole et la proposition s’inverse. C’est alors nous, spectateur, qui sommes conduits à définir notre place, notre condition et la représentation que nous avons des autres et de nous-même face à ce qui nous entoure. Un nouveau dialogue s’installe, corps à corps.

La rédaction

marie-genin.fr/

Galerie Lou Babazouk 8, rue de la Loge-Vieux-Nice. Ouverte du mardi au dimanche

10h-12h / 13h30-19h

