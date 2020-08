Accueil > Art de vivre > Vins et Gastronomie > Gastronomie - Édouard Loubet se sépare de ses Maisons provençales

Édouard Loubet, chef doublement étoilé au Michelin (Photo edouard-loubet.fr)

Après être devenu propriétaire, le 9 août dernier, des "Hôtels d’en haut" - soit à Val Thorens, Le Val Thorens et le Fitz Roy ; à Courchevel 1850, l’Hôtel des 3 Vallées et, à Megève, L’Alpaga, ainsi qu’à Saint-Raphaël Les Roches Rouges-, le fonds d’investissement KSL Capital Partners, spécialiste de l’industrie des voyages et des loisirs devient aussi propriétaire des Maisons provençales d’Édouard Loubet, chef doublement étoilé au Michelin -soit le Domaine de Capelongue à Bonnieux, Le Galinier, maison d’hôtes de prestige et Le Moulin de Lourmarin, hôtel de charme, à Lourmarin-. Un communiqué confirme le post publié sur facebook le 10 août par Édouard Loubet. « Après deux années de réflexion, j’ai pris la décision de vendre mes maisons de Bonnieux et Lourmarin », informe le chef qui explique que sa seule motivation est « de me rapprocher de ma famille de ma femme Isabelle et de ma Savoie natale. La Covid n’y est pour rien et les Maisons Édouard Loubet se portent très bien au meilleur de leurs formes avec de beaux actifs. Je ne raccroche d’ailleurs pas mon tablier : j’ai de nouveaux projets et toujours l’envie de cuisiner dans une quête d’excellence, de gourmandise et de naturalité. » Édouard Loubet annonce encore toujours dans le communiqué qu’il passera la main fin septembre et qu’il repartira vers la montagne pour de nouvelles aventures... Et pour continuer à exercer son métier au sein de son hôtel de La Croix-Fry à Manigod et au M de Megève. Étoilé à 25 ans au Moulin de Lourmarin, Édouard Loubet décrochait les deux étoiles en 1999 dans ce même lieu puis en 2006 à la Bastide de Capelongue à Bonnieux. Sa cuisine, inventive et très personnelle, est marquée par sa passion des produits et des saveurs du terroir provençal. Un terroir qu’il ne devrait pas totalement abandonner...

M.E.