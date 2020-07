Accueil > Ailleurs > Politique > Gouvernement Castex. Les 31 ministres : 14 hommes et 17 femmes

Alexis Kohler sur le perron du Palais présidentiel a annoncé, ce lundi 6 juillet, la composition du premier gouvernement de Jean Castex (Photo P.M.-C)

Le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler, a annoncé, ce lundi 6 juillet, la composition du premier gouvernement de Jean Castex. La liste lue comporte 31 noms, 14 hommes et 17 femmes. Les ministres (et les ministres délégués) sont attendus mardi à 15 heures pour un premier Conseil des ministres. On remarquera dans ce nouveau gouvernement l’entrée de quelques fortes personnalités. Au rang desquelles Eric Dupond-Moretti à la justice, une nomination qui fait grincer des dents notamment celles de Céline Parisot, présidente de l’Union syndicale des magistrats, qui a estimé ce lundi 6 juillet sur franceinfo que la nomination d’Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice « est une déclaration de guerre contre la magistrature ». Selon elle, « l’heure est grave ». Puis, Roselyne Bachelot, longtemps raillée, accusée, il y a onze ans, de trop en faire en termes de commandes de vaccins et de masques durant la crise de la grippe H1N1, peut revenir en politique après un passage remarqué à la télé et la crise du Covid-19. Cette passionnée d’art lyrique est nommée ministre de la Culture. Enfin, après Édouard Philippe, un autre proche d’Emmanuel Macron, Christophe Castaner n’a pas été reconduit au poste de ministre de l’Intérieur par Jean Castex. Il a été remplacé par Gérald Darmanin.

Anna CHAIRMANN

Liste officielle du nouveau gouvernement :

• Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères • Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique • Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports • Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance • Florence Parly, ministre des Armées • Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur • Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion • Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mers • Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales • Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice • Roselyne Bachelot, ministre de la Culture • Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé • Annick Girardin, ministre de la Mer • Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, recherche et innovation • Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation • Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique

Ministres délégués :