Guichet unique le réseau "France Services" se développe dans les Bouches-du-Rhône

Dix structures France Services dans les Bouches-du-Rhône

Aux quatre existantes depuis le 1er janvier 2020 à Port-Saint-Louis-du-Rhône, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, La Ciotat et dans le quartier du Panier à Marseille quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) viennent désormais s’ajouter six nouvelles structures dont la labellisation vient d’être confirmée :

• trois en QPV à Marseille dans les quartiers de l’Huveaune, Malpassé, et Bon-

Secours/Saint-Gabriel / Les Rosiers) ;

• une itinérante sur le secteur du Sud Lubéron ;

• une à Puyloubier ;

• une à Châteaurenard.

Chaque structure dispose des équipements nécessaires (accès internet, photocopieuses, scanners) et au minimum de deux personnels qualifiés spécialement formés pour guider les usagers dans leurs démarches auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, des ministères de l’Intérieur et de la Justice, du réseau des Finances publiques, de l’Assurance retraite, de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, de la Mutualité Sociale Agricole, de Pôle emploi et de la Poste. L’objectif est de poursuivre cette démarche sur l’ensemble du département jusqu’à la fin 2021 afin d’assurer une meilleure couverture des QPV et des zones rurales, d’apporter ainsi un meilleur service et de répondre de façon plus satisfaisante aux besoins de l’ensemble des usagers en termes d’accès aux droits.

Le tableau ci-dessous présente les adresses et les horaires des structures France Services du département.