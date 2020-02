Handball : Le PAUC va accueillir Füchse Berlin et PSG, somptueux programme

Accueil > Sports > Handball : Le PAUC va accueillir Füchse Berlin et PSG, somptueux (...)

C’est peu dire que ce début d’année invite le PAUC à affronter le haut niveau. Ainsi, le 9 février, pour son premier match des phases de poule en Coupe EHF, le PAUC reçoit Füchse Berlin. L’équipe allemande est une habituée du Final 4 (5 fois présente sur leur 6 dernières participations) et a soulevé la Coupe EHF à deux reprises en 2015 et 2018. Également vainqueur de la Coupe du monde des clubs en 2015 et 2016, le club allemand affiche un beau palmarès sur les championnats internationaux ces dernières années. Après une qualification remportée dans un duel franco-français face à Chambéry, nos Aixois ont intégré les phases de groupe dans la poule D composée de Grundfos Tatabanya KC (Hongrie), Füchse Berlin (Allemagne) et de BM Logroño La Rioja (Espagne). Et, en guise de dessert, le 12 février, c’est la galette des rois pour les Aixois avec, pour la 15e journée de LIDL Starligue, la réception du PSG. Le PAUC, actuellement 6e au classement (14 pts), devra se battre sur cette deuxième partie de saison pour décrocher les victoires et rattraper son retard sur les équipes de tête. Pour cela, il y a plus simple que d’accueillir le PSG, le 12 février, le leader incontestable du championnat, est toujours invaincu (26pts). Un match difficile mais loin d’être impossible. Et, dans tous les cas une superbe affiche. Pour l’occasion, le Youtubeur Bengous, lancera le coup d’envoi du match.

