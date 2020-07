Immeubles en péril. Le tribunal administratif rejette la requête du collectif du 5-novembre contre la Ville se déclarant incompétent pour y remédier - Entretien avec Maël Camdernin du C5N

Accueil > Aix Marseille > Société > Immeubles en péril. Le tribunal administratif rejette la requête du collectif (...)

Maël Camdernin, qui fait partie des personnes délogées de la rue d’Aubagne et membre du collectif du 5-novembre (Photo Mireille Bianciotto)

Le collectif prend acte de cette décision explique Maël Camdernin, qui fait partie des personnes délogées de la rue d’Aubagne et membre du Collectif du 5-novembre : « On accepte le jugement, tel qu’il a été rendu, c’est à dire qu’il met en évidence les carences que l’on a soulignées. » Mais, insiste le Collectif : « Alors que nous avions étayé notre requête par des faits documentés, des rapports officiels et ministériels, des constats d’huissiers, de nombreux témoignages de personnes concernées (s’exprimant sans besoin de procurations…), par des illustrations - immeuble par immeuble - dans toute la ville, nous nous étonnons que les rares exemples retenus, comme l’attribution de subventions aux syndics des rues d’Aubagne et Jean Roque, n’aient pas conduit le juge à prescrire la nécessité de leur extension aux près de 600 immeubles en péril ». Maël Camdernin cite des exemples de retard dans la prise d’arrêté de péril de la Ville, d’injonctions de travaux non suivies de mise en œuvre en soulignant « les réelles défaillances des propriétaires et la Ville qui derrière n’applique pas ses injonctions, son pouvoir d’obliger les propriétaires à faire les travaux ou alors de prendre la main ». Dénonce encore des travaux qui ne s’appliquent pas aux quelque 600 immeubles à traiter. Parle ensuite des différentes institutions contactées, notamment « celles qui ne nous ont jamais adressé la parole, comme la métropole, si ce n’est juste pour restituer leur point de vue ». Il est maintenant question de passer à la vitesse supérieure. « Ces prochains jours, notre association juridique va étudier toutes les possibilités de recours en justice, notamment en faisant appel devant le Conseil d’État. Cette procédure nous aura permis de faire reconnaître et entendre à la justice l’ampleur de la situation de crise. » Et d’annoncer que désormais, « il reste à trouver un interlocuteur capable de prendre les responsabilités nécessaires à la fin de la crise des périls ». En ce qui nous concerne, ajoute Maël Camdernin : « Nous continuerons à prendre les nôtres... ».

Mireille BIANCIOTTO