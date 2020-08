Innovation. Le bateau du futur vient d’être conçu par Chloé Zaied une jeune skippeuse de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Accueil > Provence > Economie > Innovation. Le bateau du futur vient d’être conçu par Chloé Zaied une jeune (...)

« Quand vous choisissez de faire de la mer votre métier, il est de votre ressort de trouver des moyens pour préserver ce milieu ». C’est ainsi que le projet Hynova voit le jour de par la volonté et la persévérance de sa fondatrice, Chloé Zaied, jeune entrepreneure de 29 ans, passionnée de la mer, skippeuse professionnelle et personnellement impliquée pour la protection de l’environnement.

Chloé Zaied porte la conception du bateau du futur © Hynova

Hynova 40 est le premier bateau de plaisance au monde, utilisant de l’hydrogène stocké à bord, pour naviguer sans polluer © Hynova

Ayant travaillé comme capitaine pendant de nombreuses années au sein du Parc national des Calanques, Chloé Zaied la fondatrice de la société Hynova, comprend les besoins et les envies de ceux qui aiment la mer. Dynamique et résolument optimiste, elle a imaginé le premier day-boat ayant un impact environnemental très faible en utilisation et souhaite ainsi participer à la transition énergétique en promouvant l’utilisation de l’hydrogène vert. « Je suis fière d’être la première à proposer ce modèle de bateau unique. Un bateau qui s’adresse aux pionniers, à des personnes à la recherche d’un bien innovant, d’un produit esthétique, luxueux et tout confort. Au-delà de son innovation technologique, j’ai souhaité proposer un modèle de bateau haut de gamme, aux lignes épurées et futuristes. »

Hynova 40 : le bateau dernière génération

Hynova 40 est le premier bateau de plaisance au monde, utilisant de l’hydrogène stocké à bord, pour naviguer sans polluer. Il est équipé du REXH2 (Range Extender Hydrogen), une technologie zéro émission, silencieuse et hybride hydrogène-électrique. Une innovation écologique sûre et durable pour alimenter en énergie verte un moteur électrique. Mesurant 12 mètres avec une capacité d’accueil de 12 passagers, l’Hynova 40 dispose d’une autonomie de 8 heures à la vitesse de 12 nœuds (il peut atteindre une vitesse de 26 nœuds en pointe), il se recharge en quelques minutes une fois rentré au port. Utilisé comme day-boat ou en annexe de superyacht, l’Hynova 40 est destiné à être produit en série.

Une conception Exequiel Cano Lanza pour Clyd

Ce concept unique au monde a pu voir le jour grâce à des partenaires issus des grands noms du yachting et de l’innovation : Energy Observer Developments, Exequiel Cano Lanza pour Clyd, Fabrice Pouille de 10-6 DeSign, Syroco, Toyota. « Notre innovation devait être présentée aux côtés d’Energy Observer au Cannes Yachting Festival qui vient d’être annulé. Si nous regrettons cette décision, nos pensées se tournent naturellement vers la filière du nautisme qui se voit privée d’une manifestation d’envergure, ainsi que vers les différents acteurs économiques du territoire, déclare Chloé Zaied. Concernant Hynova, après la douche froide de l’annonce, nous avons retroussé nos manches et sommes déjà sur d’autres projets pour présenter très prochainement notre premier tender au public ».

L’hydrogène vert : le meilleur vecteur d’énergie propre

Au-delà de cette innovation en matière de propulsion maritime, l’ambition d’Hynova Yachts est de promouvoir l’hydrogène vert comme nouvelle source d’énergie non polluante. L’hydrogène vert constitue une solution de stockage d’énergies renouvelables efficiente permettant d’utiliser de manière fiable le surplus de production provenant de l’éolien, du solaire, ou de l’hydrolien à n’importe quel autre moment. Grâce à cette technologie innovante et à son procédé, Hynova Yachts espère pouvoir contribuer au développement de ce vecteur d’énergie, qui s’inscrit en parfait accord avec les valeurs personnelles de sa fondatrice. « Outre le fait de penser et concevoir des tenders le moins impactant possible pour l’environnement, je souhaite informer, promouvoir et faire progresser la part de l’hydrogène vert dans le monde de demain et inscrire Hynova Yachts comme un maillon du changement vers de nouveaux modes de comportement, précise Chloé Zaied qui ajoute : « C’est un moyen de participer, à mon niveau, à la transition écologique de demain ».

A propos d’Hynova Yachts

Hynova est une start-up française fondée par Chloé Zaied, spécialisée dans la fabrication de bateaux à moteurs électriques à hydrogène. Pour cette cheffe d’entreprise, l’écosystème naturel est précieux et il se doit d’être protégé. Les tenders Hynova Yachts, pensés et conçus dans le respect de l’environnement, créent une alternative dans le monde du yachting grâce à l’hydrogène. La construction de ces bateaux est réalisée aux chantiers navals de La Ciotat. The New Era, nom du « démonstrateur » du modèle Hynova 40 sera inauguré fin 2020. La société Hynova a reçu le prix « Coup de coeur » du jury lors du Monaco Solar & Energy Boat Challenge 2020.

La rédaction