Innovation : Syroco renforce son ancrage dans l’écosystème maritime français

Syroco annonce avoir rejoint trois institutions de référence de l’écosystème maritime français Photo illustration/© Hagay Sobol

Fort d’une présence et une notoriété dans l’écosystème entrepreneurial local Syroco est accompagné depuis son démarrage par risingSUD, l’agence de développement économique de la Région Sud, qui mobilise son expertise et place l’innovation au cœur de son action au service du développement et de la transformation des filières. Jean-François Royer, Directeur Général de risingSUD, indique : « Syroco est un projet particulièrement ambitieux en termes d’ innovation et de trajectoire de croissance. Nous sommes heureux que la startup ait choisi comme port d’ attache la région Sud, un territoire naturellement attractif pour tout acteur dans l’ économie maritime et du transport. » Syroco bénéficie également d’un fort ancrage dans l’écosystème de l’entrepreneuriat et des startups technologiques. Les co-fondateurs de la startup sont ainsi impliqués depuis de nombreuses années dans des dispositifs d’accompagnement et organisations professionnelles tels que Axeleo, France Digitale, La French Tech, Tech in France, The Galion Project. Alex Caizergues, CEO et co-fondateur de Syroco, confirme : « Fondé à Marseille, Syroco dispose d’ attaches fortes au littoral méditerranéen et à la région Sud. Notre laboratoire de recherche se spécialise notamment dans les projets innovants dans le domaine du transport maritime et des énergies. Il est donc naturel pour nous de nous rapprocher des acteurs de référence du secteur et du territoire. »

Trois nouveaux partenaires pour accélérer le développement

Contribuant au développement de liens entre le monde du maritime et l’écosystème des startups technologiques en hyper croissance, Syroco rejoint aujourd’hui trois nouvelles organisations de l’écosystème maritime afin d’accélérer son développement dans ce domaine. Le Cluster Maritime Français (CMF), qui rassemble les acteurs de l’écosystème maritime, de l’industrie aux services et activités maritimes de toute nature. Il est aujourd’hui composé de plus de 430 entités. Le Pôle Mer Méditerranée, labellisé pôle de compétitivité à vocation mondiale depuis 2005, fédère et accompagne des startups, PME, grands groupes, organismes de recherche et de formation autour de plusieurs domaines d’actions stratégiques. Zebox, l’incubateur et accélérateur international de startups innovantes, fondé à l’initiative de Rodolphe Saadé, président directeur général de CMA CGM. Le programme d’accélération que rejoint Syroco accompagne des projets à fort potentiel technologique, les aidant à mettre leurs technologies au service de la transition environnementale du transport. Matthieu Somekh, Directeur Général de Zebox, précise : « Nous avons à cœur d’ accompagner des projets ayant une démarche GreenTech, un enjeu sociétal où l’innovation a son rôle à jouer. Nous sommes ainsi ravis d’accueillir Syroco. La qualité du projet, l’expérience des fondateurs, et leur ambition de contribuer au futur du transport maritime ont particulièrement été appréciés par les représentants de nos partenaires corporate lors du Comité de Sélection. »

La rédaction