Italie : Catanzaro met ses productions à l’honneur avec la CCIF Marseille

Président de la Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille, Domenico Basciano et le président de la CCIAA de Catanzaro Daniele Rossi (Photo D.R.)

Organisée le 9 décembre par la Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille et la Chambre de commerce de Catanzaro, (avec le support organisationnel de son agence pour l’International "Promocatanzaro"), en synergie avec le service à l’International de la Région Calabre dans le contexte du Programme d’Exécution pour l’Internationalisation 2017/2018, l’initiative « Catanzaro food tasting event and b2b meetings » a rencontré un fort succès. Ces rendez-vous d’affaires organisés au restaurant italien « La Serenata » à Marseille ont permis aux 6 producteurs Calabrais d’huile d’olive, de charcuterie typique, bière artisanale…. de se faire connaître auprès d’une quinzaine d’acheteurs français afin d’augmenter leurs commandes et donc d’accroître leur production. Chaque entreprise calabraise a pu bénéficier d’une dizaine de rendez-vous. La soirée, qui s’est terminée par un dîner typique organisé par le chef calabrais Nicola Stratoti, a également réuni le Président de la CCIAA de Catanzaro Daniele Rossi, le Consul Général d’Italie à Marseille, Alessandro Giovine et le Président de la Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille, Domenico Basciano et des journalistes du secteur économique.