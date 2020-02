Jack Lang, président de l’IMA, publie un manifeste pour l’apprentissage de l’arabe

Accueil > Culture > Littérature > Jack Lang, président de l’IMA, publie un manifeste pour l’apprentissage de (...)

Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe (IMA), publie un manifeste pour l’apprentissage de l’arabe dans « La langue arabe, trésor de France ». Si elle est la cinquième langue la plus parlée au monde, la langue arabe reste en France une inconnue à la résonance sulfureuse. Insuffisamment enseignée, elle est au cœur de polémiques qui faussent sa perception. Dans ce livre de combat, Jack Lang s’attaque à ces idées reçues. Il invite le lecteur à découvrir l’histoire étonnante et la richesse d’une langue introduite en France il y a des siècles, et qui appartient aujourd’hui à notre patrimoine culturel. Il plaide pour que l’école de la République accorde toute sa place à son enseignement. Manifeste pour la reconnaissance d’une langue de France, cet ouvrage est aussi un plaidoyer pour l’ouverture culturelle et le plurilinguisme.

Les droits d’auteur de cet ouvrage sont reversés à l’Institut du monde arabe.