Jean Berthoz réélu à la tête de l’Union des syndicats de l’immobilier (Unis) Marseille-Provence-Corse

Jean Berthoz réélu président président de l’Unis Marseille-Provence Corse (Photo D.R.)

L’Unis MPC est née en 2009 du regroupement de trois fédérations : la Confédération nationale des administrateurs de biens (CNAB), le Conseil supérieur de l’administration de biens (CSAB) et l’Union nationale de l’immobilier (UNIT). « Une nouvelle dynamique s’est mise en place depuis ma première élection, portée par un bureau entièrement constitué de quadras, explique Jean Berthoz, nous souhaitons grâce à nos actions crédibiliser le secteur, et plus particulièrement le métier de gestionnaire de copropriétés, en montrant que nos métiers sont essentiels et porteurs en termes d’emplois. » « Grâce à la nouvelle équipe, poursuit-il, en deux ans, le nombre de nos adhérents est passé de 60 à 100 et le nombre de cabinets d’adhérents de 47 à 60. Aujourd’hui, l’Unis MPC représente sur son territoire 70 % des lots gérés par des professionnels (copropriété et gestion locative). Rappelons par ailleurs que représentant l’ensemble des métiers du secteur, l’Unis se positionne comme la première organisation de professionnels de l’immobilier. » La principale manifestation de l’organisation syndicale en fin d’année sera la « Journée de la copropriété », qui se tiendra le 4 décembre au Parc Chanot à Marseille. « Elle devrait fédérer l’ensemble des acteurs de la copropriété, qu’ils soient partenaires, adhérents de l’Unis ou encore copropriétaires », précise Jean Berthoz. La journée s’adressera aux professionnels de l’immobilier, copropriétaires et membres des conseils syndicaux.

La rédaction