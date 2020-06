Accueil > Aix Marseille > Economie > Jean-Luc Chauvin élu Président de l’Association des CCI Métropolitaines

Jean-Luc Chauvin le nouveau Président de l’Association des CCI Métropolitaines (Photo archive Philippe Maillé)

Des solutions concrètes à apporter

Le contexte actuel de crise inédite a confirmé l’utilité et la réactivité des CCI au service des entreprises, en se positionnant comme guichet unique de proximité pertinent. Durant cette période, elles ont ainsi pu assurer une écoute permanente et apporter des solutions concrètes aux multiples difficultés auxquelles les entreprises ont été confrontées et ce, dans un élan de solidarité. Les futures discussions et perspectives offertes par le projet de loi « 3D : décentralisation, différenciation et déconcentration », doivent pouvoir positionner les CCI en tant qu’interface et représentant des intérêts de toutes les entreprises. L’ACCIM, en appui de CCI France, « saura faire entendre la voix du réseau consulaire dans sa diversité et dans l’intérêt des entreprises que nous devons servir. » En tant que maisons des entreprises, tiers de confiance et agences de développement économique des Métropoles, les CCI métropolitaines sont également en capacité d’être des leviers de développement et de croissance au service des entreprises et des territoires. « Je tiens à saluer l’action menée par Jean-Luc Heimburger, et compte bien poursuivre les travaux engagés sous sa présidence, notamment pour infléchir la baisse de la trajectoire financière des CCI. Je porte par ailleurs avec mes collègues l’ambition et la ferme conviction de positionner l’ACCIM comme un outil de mutualisation des pratiques, un laboratoire d’idées et de solutions et un accélérateur incontournable des activités des entreprises. Au Président de la République qui, dans son allocution du 14 juin dernier, invitait le pays à se reconstruire par l’économie en agissant tous ensemble, nous disons chiche ! », précise Jean-Luc Chauvin.

La rédaction

Résultats de l’élection

Jean-Luc Chauvin (CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence) : Président

Yann Trichard (CCI Nantes Saint-Nazaire) : Vice-Président

Claude Barbin (CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole) : Trésorier

Vincent Laudat (Rouen Métropole Normandie) : Secrétaire