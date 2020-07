Jean-Pierre Serrus (LREM) annonce sa candidature à la présidence de la métropole Aix-Marseille Provence

Accueil > Aix Marseille > Politique > Jean-Pierre Serrus (LREM) annonce sa candidature à la présidence de la (...)

Jean-Pierre Serrus (LREM) candidat à la présidence de la métropole Aix-Marseille Provence (Photo archive Destimed /M.B.))

« Parce que l’avenir de notre territoire m’interpelle et me mobilise, je serai, jeudi prochain, le 9 juillet 2020, candidat à l’élection du Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence ». C’est sur sa page facebook que le maire LREM de la Roque d’Anthéron, conseiller métropolitain d’Aix-Marseille Provence, Jean-Pierre Serrus a décidé d’annoncer sa candidature, en précisant : « Parce que l’avenir de cette institution déterminera pour beaucoup la capacité d’évolution du territoire, je propose de lancer un vrai débat démocratique, sur la remise en route de cette métropole et de ses capacités d’actions qui sont aujourd’hui très affaiblies. J’invite à ouvrir le plus largement possible les discussions autour de cette élection, de ses enjeux, de ses candidates et candidats, de leurs « programmes… » L’ex-vice président d’AMP en charge des transports, qui a rejoint En Marche en janvier 2018, se retrouve face à la candidate Martine Vassal (LR), l’actuelle présidente, qui a notamment reçu le soutien de la maire d’Aix-en-Provence, Maryse Joissains-Masini. Sachant que cette dernière annonce également « Si elle devait avoir des problèmes je pourrais m’engager pour 18 mois, le temps de mettre en place une métropole de projets ». Pour l’heure, le Printemps Marseillais, qui a pris la tête de la ville de Marseille ce samedi 4 juillet n’a pas annoncé de candidature. Le scrutin aura lieu ce jeudi 9 juillet où quelque 240 conseillers métropolitains sont appelés à voter.

Anna CHAIRMANN