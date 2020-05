Journal d’un prof de musique confiné : Philippe Gueit propose au piano quelques extraits du recueil du compositeur Carl Czerny :"Übungsstücke"

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Journal d’un prof de musique confiné : Philippe Gueit propose au piano (...)

A l’heure où l’on évoque le retour des enfants à l’école, il faut savoir que des élèves de conservatoire ont également continué à être épaulés par leurs professeurs au moyen d’un télétravail qui a souvent maintenu le contact. C’est aussi un moyen de faire de jolies découvertes musicales, comme celle que nous propose Philippe Gueit, qui a été amené à enregistrer chez lui des morceaux pour guider ses élèves du Conservatoire de Marseille. En effet, les apprentis pianistes connaissent souvent avec déplaisir le compositeur Carl Czerny, considéré comme pourvoyeur exclusif de gammes et arpèges en tous genres. Or, en y regardant de plus près, on s’aperçoit que certains de ses recueils recèlent des pages vraiment intéressantes. N’oublions pas que Czerny, né en 1791 et mort en 1857, a été un élève de Beethoven et que lui-même a été le professeur de Liszt (qu’il a d’ailleurs fait jouer devant Beethoven). Il a préféré la carrière de professeur à celle de soliste, mais plusieurs de ses partitions sont d’une belle qualité, comme ces quelques extraits de son recueil intitulé "Übungsstücke", c’est-à-dire à peu près "Morceaux d’entraînement". Ce qui, sur la partition, a été allègrement traduit en anglais par "Pièces faciles", et en français par "Exercices pour les commençants" ! On reste songeur sur le niveau des commençants de l’époque …

A écouter ICI