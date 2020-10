L’Europe se mobilise autour de la plateforme Safers pour mieux lutter contre les incendies de forêt

Accueil > Ailleurs > Société > L’Europe se mobilise autour de la plateforme Safers pour mieux lutter contre (...)

En tout ce sont 14 partenaires issus de 7 pays européens : l’Italie, la Grèce, la Finlande, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Espagne qui se sont réunis de façon virtuelle les 8 et 9 octobre sous l’égide de la fondation Links basée à Turin en Italie, pour la lancement de la plateforme Safers (Approches structurées pour les situations d’urgence liées aux incendies de forêt dans les sociétés résilientes), destinée à « réaliser un système complet de gestion des urgences » pour mieux lutter contre les incendies de forêt. Pour la France, les 2 partenaires sont le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse basé à Furiani et le Semide [1], Système Euro-Méditerranéen d’Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l’Eau basé à Sophia Antipolis.

Les feux de forêt : Un défi mondial

À l’échelle mondiale, des incendies massifs ont balayé les forêts et d’autres paysages à un rythme alarmant, entraînant la perte de vies humaines, la destruction de maisons et la biodiversité, ainsi que l’émission des millions de tonnes de CO2 avec d’autres polluants et d’autres impacts destructeurs. De la Russie au Brésil, de l’Indonésie au Canada et aux États-Unis, de l’Europe, d’Israël et du Liban jusqu’au Groenland, les incendies de forêt sont devenus plus fréquents et plus graves. Ainsi en 2019, 12 millions d’hectares de forêt ont été brûlés en Amazonie. Aux États-Unis, et plus précisément en Californie cette année, les incendies ont brûlé plus de 1,5 million d’hectares, détruisant plus de 8 000 structures, faisant au moins 31 morts. En Europe, en 2019, la chaleur intense et la sécheresse ont contribué à la propagation de plus de 1 600 incendies, soit plus de trois fois la moyenne de la décennie, la France et l’Espagne ayant enregistré un nombre d’incendies plus élevé que d’habitude. Par conséquent, la nécessité d’une gestion efficace des situations d’urgence liées aux incendies de forêt s’imposait et était devenue très cruciale, en particulier lors d’une pandémie.

Safers : une plateforme européenne pour mieux gérer les situations d’urgence

Pour répondre à ce défi mondial, l’Union européenne a donc décidé de financer le projet Safers qui démarre ce mois-ci pour une période de 3 ans dans le cadre d’une mission visant à aider les sociétés à devenir plus résilientes au cours des phases clés du cycle de gestion des situations d’urgence liées aux incendies de forêt. Safers va agréger une très grande quantité de données provenant de satellites telles que les données d’observation de la Terre et les services offerts par le programme Copernicus de l’UE, des données provenant des réseaux sociaux et d’autres applications utilisées par les citoyens ainsi que par le personnel d’urgence, des données en temps réel fournies par des capteurs précis pour détecter la fumée ou les incendies. Un algorithme avancé basé sur l’intelligence artificielle sera utilisé pour générer des cartes de risques et des alertes précoces dans la phase de préparation, estimer l’extension des feux de forêt et leur propagation en fonction des conditions météorologiques et du sol prévues en phase d’intervention, calculer les impacts d’un feu éteint en termes de pertes économiques et suivre la récupération des sols dans la phase post-événement.

Le projet rassemblera toutes ces données et services sur une plateforme ouverte pour la gestion des feux de forêt et validera les services dans le cadre de 4 pilotes comprenant des démonstrations sur le terrain en Italie, en France, en Espagne et en Grèce. Doté d’un budget de 3,25 M€ sur 3 ans, Safers est cofinancé principalement par l’UE (2,899 M€), dans le cadre du programme européen Horizon 2020, et les quatorze partenaires.

Dominique GONOD