L’expérimentation de la navette maritime Vieux-Port /Estaque hors période estivale démarre ce lundi 28 septembre

La navette maritime Vieux-Port/Estaque largue les amarres pour 7 mois à partir de ce lundi 28 septembre (Photo archives/R.P.)

Interrompue pendant le confinement, cette expérimentation n’a pas pu être conduite à son terme. Ainsi, la RTM reprendra cette expérimentation durant 7 mois. Cette liaison poursuivra son activité principalement pour des déplacements pendulaires. Ainsi à partir de ce lundi 28 septembre, les deux terminus seront desservis du lundi au vendredi, selon les horaires suivants :

Trois départs le matin :

Estaque / Vieux-Port : 7h - 8h30

Vieux-Port / Estaque : 7h45

Trois départs en fin de journée :

Estaque / Vieux-Port : 17h45

Vieux-Port / Estaque : 17h - 18h30

La poursuite de cette expérimentation offrira une alternative directe pour les trajets domicile / travail et permettra de mesurer l’intérêt du public pour ce service en dehors de la période estivale. Un moyen de transport en commun apprécié des habitués et des touristes et inclus dans l’offre de près de 200 000 abonnés RTM. A la fin du mois d’août 2020, la liaison Vieux-Port / Estaque avait déjà enregistré 87 000 passagers pour la saison estivale. Pour permettre le respect des mesures de distanciation et des gestes barrières, il est rappelé que le port du masque est obligatoire à bord des navettes maritimes. Par ailleurs, un dispositif spécifique est mis en place devant chaque embarcadère ainsi qu’à bord des navettes maritimes, réduisant de fait le nombre de places disponibles. L’accès aux navettes maritimes est inclus pour les abonnés RTM lacarte /Transpass (Pass XL, Annuel, 30 jours, 7 jours, combiné et libre circulation…) ainsi que pour les détenteurs du Pass Intégral. Pour les autres usagers, le prix est de :

5 € l’aller simple pour embarquer avec possibilité de correspondance pendant 1h30 avec le réseau RTM (bus, métro et tramway).