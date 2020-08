La 59e édition du "Mondial La Marseillaise à pétanque" débute le dimanche 30 août

Accueil > Sports > La 59e édition du "Mondial La Marseillaise à pétanque" débute le dimanche 30 (...)

Les différents représentants des collectivités publiques, partenaires privées et bénévoles qui ont rendu possible l’organisation de la 59e édition du " Mondial La Marseillaise à pétanque" (Photo Bruno Angelica)

« Cette année, la Mondial fut difficile à monter, mais on ne pouvait pas ne pas organiser cette grande fête populaire, la plus importante du grand Sud Est. » Pierre Guille Le président du « Mondial La Marseillaise à pétanque » a ainsi officiellement annoncé et lancé, ce jeudi 20 août, au club Pernod, sur le Vieux-Port, la tenue de la 59e édition. Elle sera bien sûr particulière, à partir de ce dimanche 30 août, en raison des conditions sanitaires à respecter. Une charte pour pouvoir assister à l’événement a ainsi été préparée, sera présentée à l’entrée des sites des épreuves et devra être respectée par tous. Ce sont malgré tout au minimum 2 300 équipes en triplettes (chacune avec 3 joueurs) qui en découdront, avec des participants venus de toute la région, de tout le pays, et même de l’étranger. Les grandes finales se dérouleront cette année non pas sur la grande esplanade du Mucem, comme à l’occasion des dernières éditions, mais au Parc Borély. La triplette grande favorite du tournoi sera celle représentée par Marco Foyot, six fois vainqueur du Mondial, Dylan Rocher, l’actuelle grande star de la pétanque, et Stéphane Robineau, cinq fois vainqueur de l’édition marseillaise. Il est à noter que le "Club de la presse Marseille-Provence Alpes du Sud ", présidé par la dynamique journaliste, Elsa Charbit, organisera le mardi 1er septembre au Parc Borély la deuxième édition de son « Trophée des Médias-La Marseillaise ». Un tournoi organisé en partenariat avec l’équipe du Mondial, qui a connu un joli succès en juillet 2019, magnifiquement remporté par l’équipe du photographe marseillais Claude Almodovar, et qui s’adressera une nouvelle fois aux journalistes et attachés de presse de toute la région (Renseignements pour les inscriptions sur le site : club-presse-provence.com)

Bruno ANGELICA

Plus d’information et inscriptions sur : mondiallamarseillaiseapetanque.com