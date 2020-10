La CCI Aix Marseille Provence et Axa associent leur savoir-faire pour booster l’entrepreneuriat et accompagner la relance

Accueil > Aix Marseille > Economie > La CCI Aix Marseille Provence et Axa associent leur savoir-faire pour (...)

Philippe Blanquefort, Directeur Général de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Richard Châtelet, Directeur Général de la Région Sud-Est d’Axa France, ont signé une convention de partenariat le 26 octobre. L’objectif étant de mettre en commun leurs expertises reconnues dans l’accompagnement des porteurs de projets et dirigeants, et développer l’entrepreneuriat sur le territoire.

Une convention de partenariat signée entre la CCIAMP et Axa pour booster l’entrepreneuriat ©cciamp

Encourager les entrepreneurs à s’adapter aux évolutions des marchés et aux situations de crise, les accompagner dans les périodes plus difficiles de leur développement, mais aussi stimuler l’entrepreneuriat sont parmi les missions centrales de la CCIAMP. « Les dirigeants doivent être informés et conseillés régulièrement pour prévenir au mieux les risques afférents à leurs activités et pour prendre les bonnes décisions en matière de protection. » Des domaines dans lesquels Axa France déploie un ensemble de services ciblés. La réunion de leurs expertises permettra de délivrer aux porteurs de projets et entrepreneur(es) du territoire un service client renforcé.

Développer de l’entrepreneuriat et mettre les entreprises en réseaux

La mise en réseau est au cœur de l’offre d’accompagnement de la CCIAMP, afin que l’entrepreneur ne soit plus jamais seul. Pour ce faire, la Chambre propose des événements adaptés aux besoins des entreprises. Axa sera partenaire de ces événements, les proposera à ses clients, participera aux networking organisés et animera des ateliers thématiques [1] .

• Business Franchise Méditerranée : un événement destiné à accompagner et faciliter les mises en relation entre les réseaux de franchise et leurs futurs franchisés, qui aura lieu le 24 novembre 2020.

• Business Transfert Forum : Un évènement organisé, le 10 décembre, dédié à la transmission d’entreprise qui rassemble cédants, repreneurs et professionnels de la transmission d’entreprise afin de découvrir toutes les solutions pour se préparer, se faire accompagner, se former, et financer son projet.

• Accueil des nouveaux arrivants sur le territoire : un événement dont l’objectif est de présenter, à une cible d’entreprises installées sur le territoire concerné depuis moins de 2 ans leur écosystème local : services, contacts, informations utiles et faire connaissance avec ses pairs. Prochains rendez-vous : Aubagne, le 5 novembre, Salon-de-Provence, le 18 novembre.

Accompagner la cession/reprise d’entreprise

Dans le cadre de son offre de service spécial repreneurs/cédants, la CCIAMP et Axa France apporteront des conseils conjoints et personnalisés aux entrepreneurs en situation de reprendre ou céder une entreprise, une conjoncture d’actualité en raison de la crise de la Covid-19.

Encourager et développer l’Entrepreneuriat au féminin

Axa France et la CCIAMP portent un regard commun et soutiennent l’entrepreneuriat au féminin. A ce titre, ils proposeront des actions et animations spécifiques pour encourager les femmes à s’engager dans l’entrepreneuriat, au-delà des freins traditionnellement connus (accès aux financements, peur de l’isolement…) et œuvreront ensemble pour dynamiser le tissu entrepreneurial féminin.

La rédaction